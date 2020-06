¿Cómo es la relación entre Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez tras su separación? El actor Mauricio Ochmann habló de su relación con la mamá de su hija, la pequeña Kailani, y reveló que los reality no son para él. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si bien el amor de pareja llegó a su fin, eso no significa que la relación de Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez, eso no significa que la relación esté totalmente fracturada o que el actor se haya alejado de la famosa familia de su ex. Ochmann habló de la relación con la mamá de su hija y aseguró que como padres de la pequeña Kailani se llevan muy bien. “Nos llevamos increíble”, comentó en su entrevista en el programa Despierta América (Univision). “Estoy agradecido con la familia, con las vivencias. Me llevo muy bien con todos, los quiero mucho”. A pesar de la buena relación, el actor no formará parte de la segunda temporada del reality De viaje con los Derbez. “De repente seguimos conviviendo y seguiremos conviviendo”, comentó tras su separación. “A mí, especialmente, el tipo de contenido como de reality, mi experiencia no fue la mejor. Yo me quedo con la ficción, me quedo con el teatro. Para mí fue como experimentar un género nuevo que no me terminó de encantar”. Alessandra Rosaldo aseguró en abril que Ochmann fue invitado a participar, como cualquier otro miembro de la familia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mauricio y Aislinn se encuentran en proceso de divorcio tras un poco más de tres años de matrimonio. A mediados de este mes, el actor refutó los rumores de que la ruptura se dio debido a un tercero en discordia. “Me da un poco de risa y un poco de no manches hasta dónde se meten y lo que pueden inventar”, aseguró a un programa de espectáculos mexicano. “No hay sangre, no hay traición, no hay culpables”.

