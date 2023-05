Se revela cómo es la convivencia de Luis Miguel con sus hijos menores Tras rumores de que Luis Miguel no ve a los hijos que tuvo con Aracely Arámbula, se da a conocer lo que sucede con el cantante y sus vástagos menores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Según se ha mencionado, Luis Miguel es un padre ausente con sus tres vástagos, Michelle, la hija que tuvo con Stephanie Salas; así como, Miguel y Daniel, a quienes procreó con Aracely Arámbula. De hecho, hace unos meses se dio a conocer que la actriz había entablado un proceso judicial contra el cantante debido a que no les da la manutención correspondiente. Ahora, el intérprete de "Suave" se le ha visto con las hijas de su actual novia Paloma Cuevas. La amiga cercana de El Sol, Lucía Miranda, viuda de Hugo López, quien fue representante del famoso hasta su muerte, habla de cómo es la relación que Luis Miguel mantiene con sus hijos menores. "Es es un tema difícil que no me gusta hablarlo. Sé que como papá no lo hemos visto", mencionó al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Es un tema delicado, no soy la persona, a lo mejor, para hablar. Sé que él los ve, de vez en cuando, pero eso no lo sabemos, ni tampoco se va a decir. Pero no puedo decir mucho. Se entiende lo que quiero decir", continuó. "Ahora sé que está muy enamorado de Paloma Cuevas y se le ha visto paseando con las hijas de Paloma en varias oportunidades. Cosa que me llama también la atención". La señora de origen argentino también dio detalles del carácter de Luis Miguel y la polémica surgida alrededor de su mamá Marcela Basteri. Que bueno que ya se terminaron todas estas cosas que se están diciendo y que se dicen, que su mamá vive y está acá [en Argentina], pero no es cierto. Así qué hay que descartar todo eso", advirtió. Luis Miguel Credit: Ethan Miller/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "A veces la gente habla un poquito mal de él por su forma de ser, porque aunque no parezca es bastante introvertido. Nunca quiso hablar de la familia, de todo lo que vivió, pero puedo decirles a ustedes que sé todo lo que ha sufrido, como buscó a su mamá y lo que ha hecho durante muchos años. Y que lo pudo decir, creo que hizo como una catarsis en la serie y lo pudo contar", expresó. "Le deseo lo mejor porque me parece una buena persona y le deseo todo el éxito del mundo". Lucía Miranda aseguró que ha sido una locura la venta de boletos de los conciertos de Luis Miguel en Argentina y asegura que siempre es invitada por el cantante a sus presentaciones en dicho país; así que espera que se reúnan pronto.

