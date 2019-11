¿Tienes una idea de negocio pero no sabes cómo empezar? ¡Te tenemos la respuesta! Conversamos con Hollis y nos compartió algunos valiosos consejos para que las mujeres que estén listas para lanzar un nuevo proyecto puedan tomar acción. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La mujer siempre ha tenido un gran poder y capacidad para reinventarse, pero en los últimos años, el movimiento de mujeres emprendedoras ha tomado mucha más fuerza. La autora, motivadora y conferencista, Rachel Hollis es una súper mamá que sabe cómo pasar de una faceta a la otra. Conversamos con Hollis y nos compartió algunos valiosos consejos para que las mujeres que estén listas para lanzar un nuevo proyecto puedan tomar acción. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué le dirías a las mujeres que se sienten atrapadas y no saben cómo comenzar a hacer un cambio? ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es siempre saber qué cambio desea hacer: para continuar más adelante. La mayoría de las mujeres se centrarán por completo en el “cómo” … es decir, tendrán un objetivo (como recuperarse o ahorrar dinero) y se obsesionarán sobre cómo lo lograrán e inevitablemente lo difícil que será. Terminan convenciéndose antes de comenzar. En cambio, te animo a que te entusiasmes realmente con lo que quieres hacer. Imagínalo en detalle. Mira la meta como si fuera una película en tu mente. La pasión por lo que es el objetivo puede sacarte de un lugar en el que te sientes atrapado porque ahora tienes una dirección a seguir. Una vez que avance, aunque sea tentativamente, te sentirás más capacitada para descubrir los pasos para tener éxito, pero rara vez llegarás allí si estás atrapada y solo te enfocas en cuánto trabajo te tomará cambiar. ¿Cómo logras mantener un equilibrio atender cuatro hijos y administrar tu negocio? ¿Hay un equilibrio real? ¡Es imposible! No creo que sea posible equilibrarse con cuatro niños (¡o incluso un niño!) Y cuando persigues el equilibrio solo se siente más fuera de control porque nunca lo logras. Mi carrera y mi vida personal siempre han tenido un peso diferente en diferentes momentos de mi vida. Por ejemplo, cuando no estaba casada y me enfocaba únicamente en mi carrera, tenía mucha más importancia para mí que mi vida personal. Hoy estoy casada y tengo cuatro hijos, y quiero asegurarme de que me presente con corazón y pasión como esposa y madre, lo que significa un enfoque diferente al de mis días de juventud. Estas dos cosas nunca estarán en equilibrio total, pero creo que es posible sentirte centrada y presente en tu vida, incluso cuando estás ocupada. Rachel Hollis es la autora Best Seller de Amiga, lávate esa cara y Amiga, deja de disculparte. Advertisement EDIT POST

