Yadhira Carrillo revela cómo celebró su aniversario de bodas con su esposo en prisión Nada impidió a Yadhira Carrillo celebrar un nuevo aniversario de bodas con su esposo Juan Collado, quien permanece en prisión desde hace varios meses. ¿Cómo festejó la pareja? By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ya han pasado nueve meses de que Juan Collado, esposo de Yadhira Carrillo, permanece en prisión tras ser acusado de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Hace unos días, la pareja cumplió ocho años de matrimonio y la actriz, quien lo visitaba cada vez que es permitido por la institución, reveló como celebraron este importante aniversario en el encierro y con las nuevas disposiciones por la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus. Image zoom “Le traje chocolatitos, le traje algunos detalles, cosas que yo le hice”, reveló Carrillo a la publicación mexicana Quién. “De cuatro visitas a la semana, ahora solo son dos y, en lugar de que sean seis personas las que entramos, solamente entramos dos”. RELACIONADO: Yadhira Carrillo y Leticia Calderón se enfrentan por Juan Collado Image zoom Para la ex reina de belleza, esta es una prueba de vida que no ha mermado el amor que siente hacia su marido; por el contrario, lo ha hecho más fuerte. Incluso, volvieron a contraer nupcias, de manera simbólica, dentro de prisión. El abogado le habla desde su encierro varias veces al día. “En la vida no sabes qué te va a tocar; sí enfermedades, muerte, este tipo de cosas que ni tú pides y que tampoco, a veces, son merecidas, pero que te tocan vivir en la vida y lo más importante es levantarse, permanecer y poder salir adelante, para mí eso es lo más importante”, agregó. “Ya estando sin él es fuerte la tristeza, muy fuerte”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Yadhira Carrillo asegura que Juan Collado está recibiendo los cuidados necesarios porque ingresó con un cuadro de hipertensión, problemas con el corazón y pulmones, y diabetes; ahora, también cumple con los protocolos implementados por la pandemia de COVID-19. Advertisement

