¿Cómo afectará el inminente Brexit a la reina Isabel? Mientras unos aseguran que la reina es imparcial, algunos medios no dudaron en afirmar que Isabel II es partidaria de que Reino Unido abandone la Unión Europea. Pero estas elecciones han traído algo con lo que la longeva monarca no contaba... Pese a que la monarca nunca debate públicamente acerca de sus gustos políticos, ¿qué alcance tendrá el Brexit en el mundo de la reina Isabel? Después de que el líder conservador Boris Johnson arrasara en las recientes elecciones británicas con mayoría absoluta, la salida del país de la Unión Europea es sólo cuestión de tiempo. Al parecer, el próximo 31 de enero se firmará el divorcio entre estas dos potencias. Mientras que este hecho produce una gran alegría a los partidarios del ansiado Brexit, para otros, el temido Brexit es el mayor fracaso que atraviesa Europa desde la II Guerra Mundial. ¿Cuál es la posición de la reina Isabel frente a este tremendo jaleo? Mientras que la soberana, por su condición, no puede tomar partido en público, algunos medios como The Telegraph apuntaron que durante una cena privada Isabel II apoyó la salida del Reino Unido de la Unión Europea. En cambio, en un discurso hace unos meses la reina dijo al respecto: "A medida que vamos buscando nuevas soluciones en esta era moderna, yo prefiero las recetas ya probadas, como el hablar bien los unos de los otros, así como respetar los diferentes puntos de vista, no perder la visión general de las cosas y buscar el interés común", palabras que prueban su exquisita diplomacia. Si bien en los asuntos de la institución a la monarca la salida de Europa no le afecta en gran medida, sí hay algo que este movimiento ha provocado y que sin duda causará mucha tristeza a la reina Isabel de puertas adentro: el gran renacer de los independentistas escoceses en las urnas, la posibilidad de que el Reino Unido deje de estar unido y la preocupación de qué es lo que pasaría con su más preciada propiedad, el fabuloso castillo de Balmoral, si Escocia lograra la independencia en un nuevo referéndum.

