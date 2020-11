Close

Comediante mexicana enfrenta polémica por parodiar a Yalitza Aparicio Yeka Rosales, comediante e imitadora mexicana, enfrenta polémica tras parodiar a la actriz Yalitza Aparicio. Por Andrés Rubiano Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La repentina llegada a la fama de Yalitza Aparicio por su participación en la aclamada película Roma sin duda se ha convertido en un foco de múltiples polémicas. A pesar de que su trabajo en la cinta de Alfonso Cuarón la llevó a ser nominada en los premios Oscar, su origen humilde y falta de credenciales en el mundo actoral ha generado todo tipo de críticas y comentarios de parte de algunos sectores del entretenimiento mexicano. Luego de que estrellas como Sergio Goyri, Yuri, Laura Zapata y Ana de la Reguera terminaran en medio del ojo del huracán por sus desafortunados comentarios sobre la actriz de 25 años, ahora Yeka Rosales, una comediante mexicana, se ha transformado en protagonista de una reciente controversia al caracterizar a Yalitza en una parodia sobre Roma. A pesar de que Rosales es una reconocida imitadora que hace parte del elenco del programa La Parodia, del Canal de las Estrellas, su reciente interpretación de la nominada al Oscar no ha caído para nada bien entre muchos usuarios de las redes, quienes han criticado duramente la imitación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A través de sus más recientes publicaciones en las redes sociales, Rosales compartió detalles de su caracterización y transformación en Yalitza por medio de maquillaje, tratando de emular los rasgos indígenas de la joven actriz mexicana. Entre las imitaciones y parodias que ha realizado Rosales durante su carrera de comediante también se encuentran otros grandes nombres del mundo del entretenimiento como Yuri, Donna Summer, Gloria Trevi y Thalía.

