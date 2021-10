Comediante desata fuerte polémica en México por lanzar críticas contra Chespirito El standupero mexicano Carlos Balladares arremetió contra Roberto Gómez Bolaños haciendo una supuesta reflexión sobre la comedia; lo cual, ha desatado todo tipo de comentarios. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, el standupero Carlos Ballarta arremetió en contra de Roberto Gómez Bolaños al asegurar que "Chespirito ha sido de las peores cosas que le ha pasado a la comedia mexicana" porque, de acuerdo con su punto de vista, le pareció reprobable que el famoso comediante mexicano fuera "a Chile y se presentó en dos fechas en el Estadio Nacional, donde habían torturado estudiantes" y además, tuvo una recepción "de jefe de estado" por parte de Augusto Pinochet "por el hecho que fue un éxito durante todas las dictaduras". "Lo que yo pensaba es: ¿Qué hace una dictadura sino censurar contenido que le puede perjudicar? ¿Qué no censuraron? Chespirito", advirtió en el programa mexicano Versión extendida con Tenoch Huerta (YouTube). Este comentario ha ocasionado una enorme polémica al respecto. Incluso, el comunicador e influencer Chumel Torres salió en defensa del actor. "Vato, a Cantinflas le pagó toda la carrera el PRI. Juan Gabriel cantaba en fiestas de gobernadores priistas. Los Tigres [del Norte] en fiestas de narcos. Separen la obra del artista o se van a quedar admirando a nadie", mencionó en su cuenta de Twitter. Las opiniones a favor y en contra se han desatado en las redes sociales. "Carlos Ballarta no supo estructurar su argumento. Dice que Chespirito es de lo peor que le pudo pasar a la comedia mexicana, pero nunca criticó su obra como tal, sino el hecho que se haya relacionado con un dictador"; "Esperaba que criticara su forma de hacer comedia y lo entendería, pero esto qué tiene que ver"; "Creo que no le agradan las obras de Chespirito y mucho menos el artista, por eso no las separa; son juntas o lo mismo", y "Supongamos que me cae mal Juan Gabriel y El Peje [Andrés Manuel López Obrador]. ¿Puedo decir que es un asco solo por qué no me gusta su música ni su compañía?", fueron algunos comentarios. Carlos Balladares y Roberto Gómez Bolaños SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En algunos casos es difícil. ¿Se puede separar a Maradona de las adicciones? ¿A Michael Jackson de la pedofilia? ¿A Woody Allen del incesto?"; "Una cosa es separar a la obra del artista, pero no; no se deben de separar. Y es bueno que se empiece a hablar de ello. Como la gran mayoría de los artistas están vinculados al poder y muchas veces funcionan como grandes instrumentos distractores", y "Entonces, ¿tenemos que quererlos a pesar de traicionar al pueblo?", agregaron otros usuarios. Hasta el momento, la discusión al respecto continúa.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Comediante desata fuerte polémica en México por lanzar críticas contra Chespirito

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.