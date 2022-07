"Que tu corazón sane pronto": Colegas arropan a Carmen Villalobos tras el anuncio de su separación de Sebastián Caicedo La comunidad artística se ha volcado en las últimas horas en mensajes de apoyo y cariño para la actriz colombiana tras el anuncio del fin de su matrimonio con el actor colombiano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir "Estoy aquí para confirmarles que ya hace un tiempo Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos. Después de más de trece años de relación y de meditarlo entendimos que lo mejor es tomar caminos diferentes". Con este mensaje que compartió a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde supera los 20 millones de seguidores, Carmen Villalobos confirmó este lunes el fin de su matrimonio con el actor colombiano Sebastián Caicedo. Las muestras de apoyo y cariño de sus colegas del medio artístico no se hicieron esperar, empezando por su compatriota Elianis Garrido, 'La demonia' en Sin senos sí hay paraíso. "Pa´lante mujer poderosa. Muchos te queremos Car. Salud, vida y amor en el camino de ambos", escribió en su publicación la actriz colombiana. el-final-del-paraicc81so.jpg Elianis Garrido fue 'La demonia' en Sin senos sí hay paraíso | Credit: Instagram Quien fuera su hijo en la exitosa saga de Telemundo, Estaban Díaz (Sebastián), tampoco dudó en arropar a su mamá de ficción en estos difíciles momentos que está atravesando. "Siempre recibirás el apoyo de todos los que te queremos mi Carmen. Hay magia en los nuevos comienzos", fueron las palabras que le dedicó el joven actor colombiano. Esteban Díaz Esteban Díaz fue hijo de Carmen Villalobos en Sin senos sí hay paraíso | Credit: Instagram (x2) Gisella Aboumrad, quien también formó parte del elenco de Sin senos sí hay paraíso, comentó: "Que tu corazón sane pronto y el amor llene tu corazón en plenitud. Te abrazo con el ama". Otra colega que se encuentra abrazando a Villalobos, en su caso también físicamente ya que ha estado compartiendo estos últimos días con ella, es Majida Issa, la inolvidable 'Diabla'. Carmen Villalobos y Majida Issa Carmen Villalobos y Majida Issa en Sin senos sí hay paraíso | Credit: Telemundo "Siempre abrazándote", comentó la actriz colombiana en su publicación. Fuera del universo Sin senos sí hay paraíso, la actriz también ha recibido incontables mensajes de apoyo, entre ellos el de la exconductora de Telemundo Rashel Díaz. "Te envío un abrazo mi Carmen bella. Oraré mucho para que Dios te acompañe en cada paso de esta etapa que no es fácil para nadie. Él te dará tranquilidad, paz y dirección", escribió. Historia de amor sin final feliz Villalobos y Caicedo se conocieron en el año 2007 durante las grabaciones de la telenovela Nadie es eterno en el mundo (Caracol Televisión) en su Colombia natal. Aunque no fue durante el rodaje de esta ficción donde surgió el amor entre ambos. "Cada quien por su lado, me parecía un tipo guapísimo, yo le parecía guapísima y todo, pero nada. Digamos que todo vino más adelante", contaba en su día la también conductora en influencer en el programa Más de ti (Ve Plus). Carmen Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo en 2015 | Credit: Instagram Sebastián Caicedo Cupido entró en acción un año más tarde cuando Villalobos estaba grabando la exitosa telenovela Sin senos no hay paraíso (2008), historia que la catapultó a la fama. "Finalizando Sin senos no hay paraíso volvemos a coincidir y ahí es cuando Cupido nos flecha". Los actores comenzaron entonces una hermosa historia de amor que lograron mantener viva durante más de una década, convirtiéndose en una de las parejas más estables del medio. "Es uno de los hombres más caballerosos que he conocido en mi vida. Está pendiente de mí en todo momento. Siento que cuando estoy con él no me falta nada", reconocía la protagonista de exitosas telenovelas como Mi corazón insiste en una entrevista con People en Español en 2016. Carmen Villalobos Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo en 2016 | Credit: Instagram Sebastián Caicedo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En 2019, tras 11 años de feliz noviazgo, Villalobos y Caicedo se dieron el "sí, quiero" ante Dios y el mundo en una romántica boda celebrada en Cartagena de Indias, Colombia. Nada hacía presagiar en ese momento que su historia de amor no sería para siempre.

