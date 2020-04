Nicolás Vallejo-Nágera reacciona al bochornoso video de Paulina Rubio. Y no le ha hecho nada de gracia

El bochornoso video que protagonizó Paulina Rubio para promover la campaña "quédate en casa" ha dado muchísimo de qué hablar. Y si bien la cantante mexicana ha sido la primera en reírse a pierna suelta de los memes que le cayeron encima, ahora ha sido su ex, Nicolás "Colate: Vallejo-Nágera, quien le he llegado el turno de opinar. Y por lo visto a él el tema no la hecho tanta gracia.

El español afincado en Miami, y padre de Nico, el hijo mayor de la cantante mexicana, concedió una entrevista a la agencia Europa Press para contar cómo le iba con la cuarentena por el coronavirus.

Luego de aclarar que ha estado recluido en su mansión de Miami y que Nico -que está al lado de su madre- "lo está llevando muy bien", se sometió a la pregunta obligada: ¿Qué opina del controvertido video de su ex donde desafina y se comporta extrañamente? ¿lo ha visto ya?

"Desgraciadamente sí lo he visto, muchas veces hago esfuerzo para no ver cosas que no me gustan pero en este caso creo que me lo han enviado como 300 veces y desgraciadamente lo he visto", aceptó. "Es un tema triste y preocupante, es un tema que me apena y me preocupa muchísimo, tampoco me sorprende, pero evidentemente es triste".

¿Y qué opina de las sugerencias de la gente, por medio de memes, de que estaría haciendo algo...indebido? "Hacer lo que hizo, tampoco creo que estuviera haciendo lo que dicen que estaba haciendo. Pero sí es evidente que el comportamiento y su estado no es bueno y creo que debería hacer algo al respecto".

Colate con su hijo Nico, en Miami, hace algunas semanas:

El 'concierto' de Paulina dejó a todos...desconcertados.

?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1251601547466809344&ref_url=https%3A%2F%2Fpeopleenespanol.com%2Fcelebridades%2Fpaulina-desafinada-y-erratica-en-concierto-por-redes%2F

La lluvia de memes no se hizo esperar:

?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1251606030385057797&ref_url=https%3A%2F%2Fpeopleenespanol.com%2Fcelebridades%2Fpaulina-desafinada-y-erratica-en-concierto-por-redes%2F

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Paulina no se ha pronunciado explícitamente por la controversia generada. Sin embargo tras el concierto la cantante mexicana colgó un video donde aparece al lado de su "En Vivo" muerta de risa por lo ocurrido y tomándose las cosas a la ligera.

Por su parte, Colate, quien con los años ha tenido que aparecer una y otra vez ante el juez en la pelea por la custodia de su hijo, dejó hasta ahí las cosas. Aún así no pudo evitar dejar clara su preocupación por quien fuera su media naranja.

"Yo la conozco mejor que nadie y es un tema que me entristece y me preocupa mucho, pero no puedo hacer nada".