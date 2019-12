Colate por fin se reúne con su hijo tras ganar una nueva batalla legal a Paulina Rubio a quien manda un mensaje. "Que sea una buena madre" El showman español no está dispuesto a quedarse sin ver a su hijo estas navidades y así lo ha exigido en los tribunales, donde le han dado la razón. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desesperado, triste pero nunca vencido. Así se ha mostrado Nicolás Vallejo Nájera en su enésima batalla legal contra Paulina Rubio. Colate contaba con poder tener a su hijo durante las vacaciones de Navidad pero parece que su ex no se lo ha puesto nada fácil según él mismo ha contado. A pesar de los obstáculos, el juez le dio la razón y el presentador se desahogaba así ante las cámaras de Suelta la Sopa. Un testimonio de un padre lleno de dolor que no está dispuesto a renunciar a su derecho más importante, estar y disfrutar de su hijo Andrea. “Nos ha hecho todo lo posible para que no nos vayamos y he tenido que venir a pedir el pasaporte y gracias a Dios el juez ha dictado una orden diciendo que me lo den”, ha dicho con tristeza ante la situación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por fin va a poder llevarse a su hijo a España y disfrutar de su familia allí, sus tíos, sus primos y sus abuelitos. “Mi hijo está deseando irse con su familia a pasar la Navidad, que es lo que nos corresponde, pero la madre del niño no quiere porque trata siempre de evitar que mi hijo tenga contacto conmigo y con su familia, con los 9 primos y con la única familia normal y buena que tiene”, ha dicho un poco molesto con todo. Antes de marcharse y con la corrección que le caracteriza, ha querido mandar un mensaje a Paulina. “Que sea una buena madre, es lo único que quiero de ella”, concluyó. Padre e hijo se reencontraron en la casa de la artista y el momento fue recogido por las cámaras. El pequeño finalmente podrá viajar a España y disfrutar de su familia paterna con quien tan bien se lo pasa. Advertisement

