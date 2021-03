“Mala madre y mala persona”: ¡Colate explota al hablar de Marjorie de Sousa! El ex de Paulina Rubio no tuvo reparo en dar su opinión acerca del caso de Julián Gil, quien lleva cuatro años sin ver a su hijo. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El ex de Paulina Rubio no tuvo reparo en dar su opinión acerca del caso de Julián Gil, quien lleva cuatro años sin ver a su hijo, en su programa de Internet, Los lengüilargos. Nicolás Vallejo-Nájera, más conocido como Colate, tuvo un hijo con la cantante mexicana que es la alegría de su vida y, al ponerse en los zapatos del papá de Matías, al español le hirvió la sangre. Después de las fuertes declaraciones acerca del papel que estaba desempeñando la actriz como persona y como mamá, a quien se refirió como "mala persona y mala madre", Tanya Charry de El gordo y la flaca, le habló para preguntarle "¿por qué te sulfuras tanto?" al hablar de la ex de Julián Gil. Aifrmó que lo dijó "en un calentón" pero se mantuvo firme: "no me parece bien que impida a su hijo ver a su padre", dijo de la actriz. Marjorie de Sousa Colate Image zoom Credit: IG Marjorie de Sousa IG Colate SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El niño tiene un padre y una madre y los dos tienen los mismos derechos, y sobre todo, son los derechos del niño, no son los derechos de los padres, entonces, una madre no tiene por que decidir no quiero que veas a tu padre", aseveró. La periodista le preguntó si, efectivamente, Marjorie de Sousa le parecía mala madre: "Yo no sé cómo es ella como madre en sí, pero lo que está haciendo con su hijo con respecto a su padre, sí, creo que es algo de mala madre, sí", reiteró, sin asomo de arrepentimiento. Colate expresó además su preocupación por el bien emocional del menor: "El 90% de la formación emocional del ser humano viene en los seis primeros años de vida, un niño es como una computadora, que tú lo enchufas y le vas poniendo las aplicaciones, y hay influencias del padre e influencias de la madre". juliangil005confhijo.jpg Image zoom Julián Gil no permitirá que Marjorie de Sousa dañe su imagen. También reflexionó acerca de que el hijo de Julián Gil era un niño afortunado, ya que: "este niño tiene la suerte de tener un padre y una madre que lo adoran, y que quieren darle lo mejor", y añadió: "si le estás quitando el 50 por ciento, ya le estás quitando algo súper importante". "El niño va a tener problemas emocionales de por vida por este asunto, aunque ahora mismo no lo refleje", aseguró. Si Colate se encontrara con Marjorie de Sousa, ¿qué le diría?: "No le diría nada, no la conozco ni tengo ningunas ganas de conocerla, pero sí le diría públicamente: sé buena madre", sentenció. También reconoció que al ver las famosas imágenes del pasado, del niño rodeado de prensa acudiendo al centro a ver su padre en brazos de su madre, le partieron el alma.

