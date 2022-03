Colate hace una aclaración sobre su disputa con Paulina Rubio: "Nunca he pedido la custodia del niño" Nicolás Colate Vallejo-Nágera ha salido a aclarar una información sobre la custodia de su hijo con la cantante mexicana Paulina Rubio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El empresario Nicolás Colate Vallejo-Nágera salió a aclarar unas informaciones sobre la custodia de su hijo Andrea Nicolás, que ha sido motivo de constante discordia y desencuentros con su ex y madre del niño, Paulina Rubio. De acuerdo a un programa de televisión mexicano, Colate habría solicitado el pasado 18 de febrero en el tribunal de familia de Miami la custodia completa del menor porque supuestamente Rubio habría sido negligente en el cuidado del niño tras contraer covid-19 y por su reiterada ausencia de la escuela. Paulina Rubio, Nicolás 'Colate' Vallejo-Nágera Credit: Mezcalent Sin embargo, en declaraciones a People en Español, el empresario negó que haya intentado obtener la custodia completa de su hijo. "Quiero aclarar que nunca he pedido la custodia del niño", dijo. "Independientemente de lo que yo considere que es lo mejor para el niño, nunca he intentado tenerla ni he tenido la custodia del niño", aseguró. Nicolás Vallejo-Nágera y Paulina Rubio Nicolás Vallejo-Nágera y Paulina Rubio | Credit: Steven Lawton/FilmMagic También dijo que siente un profundo respeto por la figura materna, por lo cual nunca ha pedido la custodia. "Es un tema que llevo aclarando hace 10 años pero siguen hablando de esto", sostuvo. Según él y sin entrar en detalles, todo lo que está haciendo es "para que mi hijo tenga a su papá y a su mamá cerca, independientemente del comportamiento de su mamá, de quien sea, y de las cosas que haga, pero es su mamá, y yo eso lo respeto enormemente". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La ruptura de la pareja confirmada públicamente por Colate en 2012 tras cinco años de matrimonio desembocó en una agria confrontación judicial que acabó con la custodia compartida de Andrea Nicolás. El español acabó fijando su residencia en Miami para estar más cerca de su hijo. Los rumores y especulaciones sobre sus diferencias con Rubio han obligado a Vallejo-Nágera a salir de tanto en cuanto a desmentir o aclarar informaciones, como cuando negó la noticia de que buscaba un acuerdo con la cantante para cederle la custodia del hijo a cambio de $5 millones. Tras largos años de soltería, el español hace poco inició una nueva relación sentimental con la diseñadora de moda colombiana María Clara Mejía. En el tributo que recibió la semana pasada en Premio Lo Nuestro, Rubio incluyó en sus agradecimientos a Colate y Gerardo Bazúa, padre del otro hijo de la cantante.

