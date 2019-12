Colate arremete contra Paulina Rubio en su entrevista más dura en España El español ha intervenido en un programa de televisión de su país donde ha culpado a su exsuegra, Susana Dosamantes, de ser la responsable de la dura situación que vive con la artista. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ha pasado parte de las Navidades en España, su tierra, y lo ha hecho con la personita que más ama en este mundo, su hijo Nicolás. Aunque le costó ir a los tribunales para conseguir llevarle con él, lo logró y han sido unos días de ensueño con su familia. Así lo expresó Nicolás Vallejo Nájera durante su intervención en el programa televisivo Sábado Deluxe donde habló sin tapujos de la durísima situación que vive con Paulina Rubio y lo difícil que se lo está poniendo con su hijo. Entre otras cosas señaló a Susana Dosamantes, madre de la artista, de ser muy responsable de todo lo que está pasando. “Es la culpable de que estemos así”, dijo sin pelos en la lengua. En su intervención tampoco censuró sus sentimientos hacia Paulina y aseguró que él no la volvió loca sino que “ya venía así”. Además, aseguró que la cantante se había gastado más de “un millón de dólares en joder al padre de su hijo”. Harto de callar, confesó que han sido muchas las veces que ha venido a Estados Unidos a recoger a Nicolás y no se lo ha podido llevar. “Lo único es que ahora empiezo a contarlo”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sobre su ex suegra, quien dio a entender que Colate estaba muy feo por lo poco buena persona que era, dijo lo siguiente. “Si algún día me hago tantas operaciones o me pongo kilos de maquillaje estaré mejor. No estoy en contra de ello, ¿eh?, pero por ahora hasta el último diente es de serie”. Tiene claro que no piensa renunciar a su hijo, a quien le encantaría llevar a vivir a España pero que por respeto a su madre no lo ha solicitado. Siente que las cosas sean así pues él hubiese preferido una relación más cordial, pero insiste en que por su parte no ha cesado el intento. ¿Cómo se habrán tomado Paulina y su madre estas declaraciones? Advertisement

