Colate lleva a Paulina Rubio por considerar que su hijo vive en un ambiente abusivo e inestable El exmarido de la cantante la llevó a la corte para denunciar el supuesto ambiente abusivo que el niño vive en esa casa. La vista virtual ha salido y las imágenes son fuertes. By Teresa Aranguez Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print No hay tregua entre Paulina Rubio y Nicolás 'Colate' Vallejo Nájera. El español y la cantante tuvieron una vista virtual al alcance de todos donde se pudieron conocer las razones por las que su primer marido le llevó a la corte en esta ocasión, unas duras acusaciones que han vuelto a engordar la mala relación entre la expareja. ¿Sabías que hablé con tu madre para decirle que Nico había sido golpeado por tu hermano?", le dijo el empresario a la artista en plena cita ante la mirada del juez. "No, eso no es verdad", recalcó Paulina contundente. Colate decidió presentar una denuncia en el juzgado aludiendo que su hijo con la artista vive en un ambiente tóxico y violento. Aseguró tener pruebas e informó de los ataques de ansiedad que sufre el pequeño por esta razón. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN El programa El Gordo y la Flaca tuvo acceso en exclusiva al documento de 46 páginas donde el español narra con lujo de detalles esta dura situación, además de la supuesta desestabilidad de la madre, a quien relaciona con el consumo de sustancias tóxicas. Lo que Colate pide es la custodia de su hijo y una evaluación física y mental de Paulina, quien por su parte contrademandó a su ex y negó absolutamente toda acusación. Una guerra que parece que no tiene fin y que ocurre en vísperas del Día de la Madre.

Colate lleva a Paulina Rubio por considerar que su hijo vive en un ambiente abusivo e inestable

