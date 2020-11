Close

Lluvia de críticas a un colaborador de El gordo y la flaca por comentarios "humillantes" Actores como Julián Gil, David Chocarro y Carlos Ponce criticaron los comentarios del periodista Gustavo Adolfo Infante en los que calificó de "gorda" y "mugrosa" a otra periodista del mundo del espectáculo. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Celebridades como Julián Gil, David Chocarro y Carlos Ponce criticaron duramente al periodista y colaborador de El gordo y la flaca (Univision) Gustavo Adolfo Infante por llamar "gorda" y "mugrosa" la presentadora Elisa Beristain del show Chisme en vivo (Estrella TV). “Ese tipo lo hace diario con todo el mundo. Hoy le tocó a ella, pero lo único que hace es denigrar a la gente y poner por el piso el periodismo….un asco de persona”, escribió Gil en sus redes sociales, mientras que Ponce dijo que le parecía "muy mal" lo que había dicho y Chocarro consideró que eran "un asco". Infante se pronunció así de Beristain en una entrevista de radio en México aparentemente debido a sus diferencias con la periodista y su compañero en Chisme en vivo, Javier Ceriani, sobre la cobertura de la reciente boda de Ninel Conde con Larry Ramos. Visiblemente emocionada, Beristain confesó a People en Español que los comentarios del reportero reabrieron una herida emocional que pensaba había cerrado años atrás. “Para mí personalmente es algo muy fuerte. Para empezar, me siento superofendida. Yo he estado internada porque tengo problemas con mi peso, para controlar [mi peso]”, explicó. “Esto nunca lo había hablado. Llegué a un punto de tener que estar internada. Yo en el espejo de repente me veo gorda, gorda, gorda. Para mí esto es supe humillante. Siempre estoy tratando de disimular mi peso”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Beristain admitió que edita todas las fotos que publica en sus redes sociales para, en su criterio, verse más delgada y evitar ser blanco de bullying. “Ahorita que todo mundo sepa [que] ‘aquí está la gorda’, para mi caso me pone bien mal por la enfermedad que tengo”, comentó. “Tengo desorden alimenticio y [recibí un diagnóstico] y fui internada para llevar un tratamiento. Para mí, esto es devastador. Me siento bien humillada [ahora] que todo mundo lo sabe [que tengo problemas con el peso]”. Ceriani aseguró que los insultos personales de Infante se deben a que pusieron en duda ciertas informaciones de Infante sobre Ramos, el nuevo esposo de Conde. “Eso fue lo que a él lo enojó y ahí perdió el norte y empezó a tirar para todos lados mugre, porque se vio desesperado en su trabajo, se vio expuesto. ¿Cómo se defiende? Insultando a Elisa, insultándome a mí, insultando a otros colegas”, aseguró el argentino. Las críticas a sus palabras sobre Beristain no inmutaron en un primer momento a Infante, que a través de un vídeo en redes sociales aseguró que no se retracta. “No me interesa hacer las paces con esas personas, eso sí son…tóxicas….Dos tóxicas, una gorda y otra güera, dos tóxicas”, dijo el reportero refiriéndose aparentemente a Beristain y Ceriani. Pero en un posterior video ofreció sus disculpas. “Estoy muy apenado Elisa por haberte dicho lo que te dije. Te ofrezco una disculpa, no fue en ese momento mi intención el lastimarte", aseguró. "Estaba enojado porque me estaba peleando a través de un chat con tu compañero”.

