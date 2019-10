Las ex novias del nuevo galán de Miley Cyrus By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Charley Gallay/Getty Images for the DAILY FRONT ROW Los cantantes Miley Cyrus y Cody Simpson estrenan su amor y aquí repasamos pasadas conquistas de Simpson, que incluyen una top model que ha aparecido en muchas pasarelas y otra que es parte de la familia Kardashian-Jenner. Empezar galería Cody Simpson Image zoom Rachel Luna/FilmMagic El músico de 22 años es australiano y es el nuevo galán de la cantante y actriz Miley Cyrus. Advertisement Advertisement Miley y Cody Image zoom © 2019 x17/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Después de separarse de Kaitlynn Carter, Cyrus comenzó a salir con Simpson, a quien conoce desde hace años. Bella Thorne Image zoom Getty Images Simpson comenzó a salir con la actriz en el 2011. Advertisement Romance corto Image zoom Gregg DeGuire/FilmMagic La pareja solo duró unos meses y se separó ese mismo año. Kylie Jenner Image zoom Christopher Polk/WireImage Otra de sus cortas relaciones fue con la magnate del maquillaje (izq., de negro) en el 2011. Gigi Hadid Image zoom Karwai Tang/WireImage Su relación con la modelo ha sido una de las más serias; la parejita estuvo junta por dos años. Advertisement Advertisement Advertisement Demasiado para él Image zoom James Devaney/GC Images Si bien la relación terminó en buenos términos, en una entrevista el cantante dijo que su ruptura fue precipitada por sentirse siempre bajo el foco de la atención. Todos juntitos Image zoom Charley Gallay/Getty Images for the DAILY FRONT ROW Cyrus y Simpson han sido amigos por años, así que no es de extrañar que la cantante fuera captada en este momento con él y Hadid en Los Angeles en el 2015. Clair Wuestenberg Image zoom Santiago Felipe/Getty Images Antes de reconectar con Cyrus, Simpson salió con esta modelo desde el verano del 2018 hasta principios de este año. Advertisement Advertisement Advertisement Mal plan Image zoom Photo by BG023/Bauer-Griffin/GC Images La modelo afirmó en Instagram que la relación no terminó en buen plan. Hoy, él se deja ver felizmente con su nueva conquista: la ex esposa de Liam Hemsworth. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

