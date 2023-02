¡Muere el actor Cody Longo a los 34 años! "Los niños y yo estamos rotos" Un miembro de la familia compartió las dolorosas circunstancias que rodean su fallecimiento. Deja esposa y tres hijos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El actor Cody Longo, conocido por su rol en Days of our lives y CSI: Nueva York, ha muerto a los 34 años de edad dejando esposa y tres hijos. En un comunicado a PEOPLE, su mujer, Stephanie le rindió este tributo. "Cody era nuestro mundo entero. Los niños y yo estamos rotos y más que devastados", expresó la madre de sus pequeños. "Era el mejor padre. Siempre te recordaremos y te echaremos de menos", concluyó. Por su parte, Alex Gitterson, su manager, también le dedicó unas sentidas palabras. "Mi corazón se rompe por su bella familia. Se había tomado un tiempo de la actuación para hacer música y pasar más tiempo con los suyos en Nashville", compartió. Cody Longo El actor Cody Longo fallece a los 34 años | Credit: Un miembro de la familia compartió la triste causa de su fallecimiento. Un miembro de la familia del artista informó a TMZ que su cuerpo fue encontrado sin vida en una cama de su residencia en Austin, Texas, después de que su esposa no hubiera sido capaz de localizarle. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El también cantante de temas como "She Said" y "Electric" cuenta con un historial en los tribunales. En 2013 fue detenido por conducir ebrio. En noviembre del 2020 fue arrestado por cargos de violencia doméstica y en 2021, fue considerado culpable por agresión sexual a una menor en 2019. Una vida no precisamente de película que ha tenido un final de todo menos feliz. Descanse en Paz.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Muere el actor Cody Longo a los 34 años! "Los niños y yo estamos rotos"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.