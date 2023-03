Cócteles verdes brillantes para celebrar el Día de San Patricio Si te preguntas con qué brindar este Día de San Patricio, ¡te ofrecemos unas propuestas ideales! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El Día de San Patricio está a la vuelta de la esquina, una celebración que se ha convertido en habitual en muchos países de los cinco continentes. Si están pensando en celebrar junto a tus familiares o amigos, te sugerimos algunas bebidas fáciles de preparar y super refrescantes. Cada uno de estos cócteles tiene un toque irlandés, que no puede faltar en ninguna celebración de esta fiesta. Mint Pineapple Fresca Mint Pineapple Fresca jose cuervo Credit: Cortesía Ingredientes: 2 oz. Jose Cuervo Tradicional Tequila Reposado, 1 oz. jugo de limón, 3/4 oz. néctar de agave, trozos de piña, menta. Preparación: Machaca los trozos de piña y las hojas de menta. Agrega el tequila, el jugo de limón y el néctar de agave. Mezclar bien y vertir el contenido en un vaso con hielo. Decora con menta y una rodaja de piña. Apple Lemonade Apple Lemonade proper twelve Credit: Cortesía Ingredientes: 12 oz Proper No. Twelve Irish Apple, 32 oz limonada. Preparación: mezclar los ingredientes en una jarra hielo y mezclar bien. Servir en vaso con hielo. 1800 Cucumber Margarita cucumber margarita 1800 Credit: Cortesía Ingredientes: 1 ½ oz. 1800 Blanco, ¾ oz. triple sec, ½ oz. jugo de pepino, ¾ oz. jugo de limón y sal. Preparación: mezcla todos los ingredientes en una coctelera con hielo y bate. Servir en un vaso con hielo y adorna con una rodaja de pepino. Waterloo Ginger Citrus Twist SPICY GINER CITRUS MULE waterloo Credit: Cortesía Ingredientes: 1 1/2 oz vodka, 3rodajas delgadas de Jalapeno, hojas de menta y una rodaja de limón. Preparación: coloque el jalapeño y la menta en el fondo de una taza de cobre y tritura. Agrega hielo al vaso y añade el vodka y Waterloo Ginger Citrus Twist. Decora con menta y una rodaja de lima. Green with Envy Green with Envy Credit: Cortesía Ingredientes: 2 oz Tequila Flecha Azul Blanco, 2 oz de jugo verde fresco.Para preparar jugo fresco mezcla 1 manzana, kale, ½ taza de piña fresca, jugo de 1 Limón, jengibre fresco. Preparación: Mezcla el tequila y el jugo verde en una coctelera con hielo y mezcla bien. Vierte en un vaso alto con hielo. Clever Rose curamia tequila LUCKY SOUR Credit: Cortesía Ingredientes: 2 oz Curamiá Tequila Blanco, 1 onza. jugo de toronja fresco, .25 onzas jugo de lima fresco,75 onzas miel, clara de huevo, 3 pizcas de Pey chaud's, .25 onzas agua de rosas yPizca de sal. Preparación: Vierte todos los ingredientes en una coctelera con hielo y agítalo. Cuela e líquido en una copa estilo coupé. Vierte el agua de rosas y la cáscara de toronja.

