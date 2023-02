3 cócteles románticos para celebrar San Valentín Se acerca San Valentín y qué mejor que un buen cóctel para brindar por el amor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El día del amor y la amistad es una fecha esperada por muchos alrededor del mundo, y las celebraciones no se hacen esperar. ¿Planeando una cena romántica este Día de San Valentín? No olvides de complementar tu platillo con un delicioso cóctel fácil de preparar. ¡Toma nota! Bésame besame coctel Credit: Cortesía Ingredientes: 1.5 oz Patrón Silver, 1 oz jugo de limón, .5 oz néctar de agave, 2 rodajas de jalapeño y 4 frambuesas. Preparación: Combina todos los ingredientes en una coctelera con hielo y agita bien. Agrega sal en el borde del vaso. Cuela todos los ingredientes en un caso estilo cupé. ¡Salud! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Riviera Rose riviera rose Credit: Cortesía Ingredientes: 2 oz. Hendrick's Gin, 1 oz. Giffard Pamplemousse, ½ oz. licor de albaricoque, 1 oz. jugo de limón fresco, 1/2 clara de huevo. Preparación: Mezcla todos los ingredientes en una coctelera con hielo, agita y vierte en una copa previamente helada. Decora con el pétalo de una rosa. Rob Rob Rob Rob cocktail Credit: cortesía Ingredientes: 1 oz The GlenDronach Original Aged 12 Years, 1/2 oz de Vermut Dulce, 1 pizca de amargo de angostura y cerezas negras para decorar. Preparación: vierte todos los ingredientes en una coctelera con hielo y mezcla con una cuchara coctelera durante 15 segundos. Sirve en un vaso helado y decora con una cereza negra.

