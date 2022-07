Cócteles para celebrar el Día Nacional del Tequila ¡Salud! Recetas de cócteles para celebrar el Día Nacional del Tequila 2022. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Para celebrar el Día Nacional del Tequila, hemos enumerado algunas de nuestras recetas de tequila favoritos! Desde margaritas picantes hasta palomas refrescantes, hasta el mejor tequila del mundo que merece ser bebido directamente, ¡aquí hay algo para todos! JAJA Cold Brew JAJA Cold Brew Credit: Cortesía Ingredientes: 2 oz. JAJA Añejo, 2 oz. café frío, agua tónica con gas. Preparación: combina todos los ingredientes en un caso alto con hielo. Decora con una rodaja de limón. Wants & Needs WANTS & NEEDS Credit: Cortesía Ingredientes: Tequila antiguo reposado, jugo de limón, sirope de piña asada, sirope de hibisco, jugo de toronja, refresco de toronja. Preparación: Mezcla todos los ingredientes en una coctelera con hielo, agita y sirve en un vaso alto con hielo. Decora con una rodaja de piña y toronja. *Este cóctel es una de las especialidades del Fairmont Mayakoba. Mexican Negroni MEXICAN NEGRONI Credit: cortesía Ingredientes: 1oz Volcán De Mi Tierra Tequila Blanco, 1oz mL Campari, 1oz mL sweet vermouth. Preparación: Combina todos los ingredientes en una coctelera con hielo, mezcla y vierte el líquido sobre un vaso utilizando un colador. Decora con una rodaja de naranja o toronja. Patrón en Lalique: Serie 3 Patrón Tequila y Lalique desveló su tercer lanzamiento en colaboración: Patrón en Lalique: Serie 3. La edición limitada de la Serie 3 rinde homenaje a la planta de Agave Azul Weber de la que procede el Tequila Patrón. El líquido es una mezcla de raros tequilas extra añejos, mientras que el Director Artístico y Creativo de Lalique, Marc Larminaux, diseñó el decantador de cristal, que es una interpretación artística de la planta del agave. El embotellado cuenta la historia del origen y la elaboración del Tequila Patrón y se enmarca en el tema intemporal de la naturaleza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Corralejo Spicy Cucumber Margarita Corralejo Spicy Cucumber Margarita Credit: Cortesía Ingredientes: 2 oz. Corralejo Silver Tequila, 4 rodajas de pepino, 2 rodajas de jalapeño, 0.75 oz. sirope de agave, 1 oz. jugo de limón. Preparación: adornar tu vaso con sal. Añade el pepino y el jalapeño a una coctelera y triturarlo ligeramente. Añade el resto de los ingredientes, bate y sirve en un vaso con hielo. JR Maximalist Margarita Grand Marnier Margarita Credit: Cortesía: Grand Marnier Ingredientes: 1.5 oz tequila Espolón Blanco, 0.75 oz licor Grand Marnier Cordon Rouge, 0.5 oz puré de fruta de parcha, 0.5 oz jugo de limón, 0.5 oz Simple Syrup y sal negra. Preparación: agita bien todos los ingredientes en una coctelera con hielo. Colar y servir en una copa champañera con el borde escarchado con sal. Adornar con un parcha. * Este coctel es una colaboración entre el diseñador Jason Rembert y el embajador de Grand Marnier, Xavier Herit.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Cócteles para celebrar el Día Nacional del Tequila ¡Salud!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.