El hijo de Talina Fernández se defiende de las acusaciones de abuso sexual de una actriz Coco Levy, hijo de Talina Fernández, negó las acusaciones de abuso sexual que presentó en su contra la actriz Danna Ponce. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Coco Levy Credit: Victor Chavez/WireImage El productor Coco Levy, hijo de Talina Fernández, negó las acusaciones de abuso sexual presentadas en su contra por la actriz Danna Ponce. "Soy Coco Levy y, como saben quienes me conocen, siempre me he conducido con respeto y dignidad hacia todas las personas, como me enseñó mi madre y como yo he educado a mis hijas. Ayer, una persona hizo acusaciones absolutamente falsas en un intento por afectar la imagen que he construido durante toda una vida", aseguró a través de un video colgado en Instagram. "Afortunadamente mi reputación es producto de 40 años de trabajo duro y conducta intachable, la fortaleza en cientos de productoras, actrices, amigas, amigos y colegas que generosamente me han honrado con su confianza. Les agradezco a ellos por hacerme fuerte en este momento", añadió. Aseguró que iniciará acciones legales para defenderse "y que la verdad se imponga sobre la calumnia, les pido comprensión a quienes han sido víctimas de algún abuso. Confío en que mi defensa no restará en lo más mínimo la credibilidad de las víctimas, las víctimas verdaderas que se atreven a denunciar la violencia en su contra". Ponce, de 22 años, aseguró este martes que el pasado mes de febrero fue víctima de abuso sexual por parte del hermano de Mariana Levy. "El 3 de febrero llego a la oficina y él me explica que no cierra la puerta por cuestiones de ética y me dijo 'Eres una demonia', después me dio consejos para llegar lejos en esta carrera, nos agarran de nuestros sueños", dijo la través de en vivo en sus redes sociales. "En ese primer encuentro sí sentí una incomodidad, un miedo y me pidió que regresara la siguiente semana. Yo regresé el 10 de febrero. ¿Por qué regresé? Porque quiero trabajar, tengo metas, tengo ambiciones... Yo ya iba mentalizada, iba lo más tapada que podía para que este señor dejara de verme como un pedazo de carne", añadió. Talina, María (hija de la fallecida Mariana Levy), y Coco Levy Credit: Mezcalent Ponce levantó la denuncia formalmente ante las autoridades, y ha recibido mucho apoyo de otras mujeres que han pasado por situaciones similares. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según Ponce, muchísimas actrices le han escrito para contarle que ellas también fueron víctimas de Levy. "Este hombre tiene un modus operandi concreto, y que literalmente ellas me repiten lo mismo que yo pasé y no hay más que apoyo y lo único que me importa, no estoy en busca de nada más, mas que lo metan a la cárcel y pague las consecuencias de sus actos", dijo en redes sociales.

