La estrella del pop firmó un contrato discográfico con Sony Music Entertainment en 1996, y su álbum CoCo Lee fue el más vendido en Asia ese año, reporta Reuters. Su tema "Do You Want My Love" fue un éxito en Estados Unidos y en 1999 lanzó un disco en inglés, titulado Just No Other Way. Su emotiva canción "A Love Before Time" de la película Crouching Tiger, Hidden Dragon fue nominada a un Óscar en el 2001 y ella la cantó en la ceremonia de los Óscar.