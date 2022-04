Estrellas latinas arrasan en Coachella: Karol G, Becky G, Juanes, Luis Fonsi y más. Estrellas como Karol G, Anitta, Becky G, Juanes, Luis Fonsi, y Lele Pons derrocharon talento y glamour en el festival Coachella. ¡Mira sus fotos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Estrellas como la colombiana Karol G brillaron este año en el festival de Coachella en California. J Balvin compartió en Instagram un conmovedor mensaje tras ver a su compatriota adueñarse de este codiciado escenario. "Carolina Giraldo @KarolG, hace poco, hablamos de cómo todo puede cambiar y las vueltas de la vida…Me tocó verte en fiestas de quince años, cantando juntos, colegios, discotecas, buscando oportunidades que, en lo largo, parecía que el camino cada día era más oscuro. Escapar del juego y la industria de la música era una posibilidad, sin embargo, NO TE QUITASTE, LUCHASTE, ESCUCHASTE Y ENCONTRASTE el camino de tu luz, luz que nadie te regaló, todo fue hecho a pulso", escribió sobre Karol G. "Empoderaste a las mujeres, la comunidad LGBT te adora y el mundo te respeta. Gracias por que estás haciendo tu propio legado que JAMÁS SE BORRARÁ EN LA HISTORIA", concluyó el intérprete de "Mi Gente" sobre la reggaetonera. Karol G tuvo como invitada en tarima a Becky G, con quien cantó su exitoso dueto "Mami". "Brillaste como nunca", le dijo Karol G a Becky G tras su actuación juntas. La brasileña Anitta también se lució en el escenario, con invitados de lujo como Snoop Dogg. Anitta Credit: (Kevin Winter/Getty Images for Coachella) Anitta recreó una favela brasileña en su escenografía y dedicó su performance a su país. Otras estrellas latinas que se presentaron en el festival este año incluyen: Grupo Firme, Banda MS, Nicki Nicole, Natanael Cano, Alaina Castillo y Nathy Peluso. Juanes compartió una foto en Instagram derrochando estilo junto a su esposa, la actriz Karen Martínez, el cantante puertorriqueño Luis Fonsi y su esposa, la modelo Águeda López. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN La cantante e influencer Lele Pons tampoco se perdió la diversión y compartió fotos con un look muy bohemio. Cada vez más artistas latinos dejan su huella en este reconocido festival.

