CNCO y Carlos Vives juntos en la alfombra roja y más fotos de los famosos ¡Míralos!

CNCO y Carlos vives juntos en la alfombra roja, Johanna Fadul y su pareja visitando las instalaciones de Telemundo Center y más fotos de los famosos ¡Míralos!

Gran talento

CNCO y Carlos Vives juntos en la alfombra roja de la gala de la fundación T.J. Martell Foundation, en Miami.

En pareja

Johanna Fadul visitó con su esposo las instalaciones de Telemundo Center para celebrar las primeras semanas de transmisión de Operación pacífico en Estados Unidos, donde también se reencuentra con la protagonista Majida Issa.

Elenco estelar

Adrián Uribe, Ferdinando Valencia y más participan en la telenovela Como tú no hay 2, melodrama producido por Carlos Bardasano y que presentó a su elenco estelar en un evento en la capital mexicana.

Entre ellas

Aida Pierce, Isabel Martínez, Alejandra Rivera y Lucila Mariscal protagonizan la obra de teatro Entre ellas, que anunció su proxima gira por Estados Unidos.

Nueva serie

El actor Maxi Iglesias muy sonriente en la alfombra roja de la premiere de la serie de Netflix Puerta 7, en Buenos Aires.

En el mar, la vida es más sabrosa

La actriz Taraji P Henson disfrutando de unas merecidas vacaciones en lujoso resort Nobu Hotel Los Cabos.

Empresaria exitosa

Además de ser una consagrada actriz, Kate Hudson también es una empresaria exitosa. Así de feliz lució Kate en la fiesta de lanzamiento de su vodka King St.

Por la salud

La presentadora Kelly Ripa es la nueva embajadora de Persona Nutrition, un programa personalizado de vitaminas.

Listos para la competencia

Lex Borrero, Steve Aoki y Tainy se tomaron esta foto del recuerdo antes de competir en el tornamento NEON16's E-Sports presentado por Buchanan's Whisky en Miami Beach

