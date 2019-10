Joel Pimentel de CNCO y Emilia Mernes encaran los rumores de romance en los Latin AMAs El cantante José Pimentel del grupo CNCO y Emilia Mernes encienden rumores de romance en los Latin AMAs ¿andan o no andan? By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La alfombra roja de los Latin American Music Awards, mejor conocidos como Latin AMAs, vio desfilar al quién es quién de la música popular hispana. Y entre las muchas figuras que destacaron en la gran noche celebrada en Hollywood una parejita acaparó miradas por las sospechas de un romance. Se trata de Joel Pimentel, uno de los integrantes del juvenil grupo CNCO y la bella Emilia Mernes. El runrún de su romance se disparó en septiembre pasado cuando la cantante argentina hizo público el video de su sencillo “No soy yo”. Ahí tuvo como invitados a Lance Dos Ramos, Johann Vera, Oriana Sabatini y al intérprete de “Tóxica”. El candente video dejó a todos boquiabiertos preguntándose si entre la exintegrante del gupo Rombai y Pimentel habría algo más que una relación profesional. Pero este jueves ambos negaron la versión. El primero fue Pimentel quien explicó a ET Online que tanto él como sus cuatro compañeros están libres y sin compromiso. “Así es. Hombre, estamos solteros. Estamos esperando a esa chica correcta para poder encontrarnos el uno al otro”. Curiosamente, Richard Camacho, compañero de Pimentel hizo un travieso comentario la química que existe entre el par. “¡[Si eso no es química] no sé qué es!”, acotó misterioso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte Mernes dijo a la misma fuente que encuentra a Joel “muy simpático”. “Todos los chicos de CNCO son maravillosos y talentosos, me encanta lo que hacen”, agregó. “Pero somos grandes amigos y yo sé que los [fans] quieren una relación…No sé qué decir al respecto”. Luego, la bella cantante colgó un mensaje en Twitter diciendo: “Sí, estoy soltera. Yo necesito un novio. Por favor mi Instagram es @EmiliaMernes”. Bueno ¿quién se apunta? Advertisement EDIT POST

Joel Pimentel de CNCO y Emilia Mernes encaran los rumores de romance en los Latin AMAs

