El cantante Claudio Alcaraz se encuentra fuera de peligro tras accidente automovilístico

El cantante de música regional mexicana Claudio Alcaraz aseguró que tanto él como su equipo de trabajo no sufrieron heridas de gravedad en un accidente automovilístico. El cantante sinaloense Claudio Alcaraz se encuentra fuera de peligro tras sufrir un accidente automovilístico en el autobús donde viajaba. De acuerdo a reportes, un camión de carga chocó contra el autobús donde viajaba el intérprete de música regional mexicana junto a su equipo de trabajo. Según la prensa mexicana, Alcaraz, el chofer del autobús y cuatro músicos de la banda resultaron lesionados. Por su parte, el cantante aseguró a través de sus redes sociales que nadie había resultado herido de gravedad. "Accidente muy fuerte, nos golpeó un camión grande ahorita. Por fortuna, nadie está herido pero sí con algunas contusiones", publicó en su cuenta de Instagram junto a fotografías del accidente. Image zoom Facebook/Claudio Alcaraz No obstante, medios locales aseguraron que tanto los músicos como el chofer habían sido trasladados a un hospital de Chihuahua, México, para ser atendidos por el personal médico. Image zoom Facebook/Claudio Alcaraz En las fotografías compartidas por Alcaraz se puede observar su autobús completamente destrozado en la parte izquierda mientras es revisado por las autoridades mexicanas. Así mismo, otra imagen muestra los daños del camión de carga que aparentemente fue el que causó el accidente. El cantante regresaba a casa de sus presentaciones el pasado fin de semana por Estados Unidos, y tras cumplir unos compromisos con la prensa en su país natal.

