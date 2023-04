Esto dijo Claudia Martín sobre la anulación de su matrimonio religioso con el actual esposo de Maite Perroni Así reaccionó Claudia Martín a los rumores de que su exmarido Andrés Tovar quería anular su matrimonio religioso con ella, para contraer nuevas nupcias con su actual esposa Maite Perroni. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es por todos conocido que Claudia Martín estuvo casada con Andrés Tovar, quien es actual esposo de Maite Perroni. De hecho, la ruptura no se dio en los mejores términos y hubo diversos reclamos por parte de la protagonista de la última versión de la telenovela Los ricos también lloran. El tiempo ha pasado y ahora se rumora que el productor de televisión tiene intención de anular el matrimonio religioso que tuvo con su excónyuge. ¿Qué opina al respecto la famosa? "Eso pregúntale a alguien más", advirtió Martín a los medios de comunicación. "No sé nada. Si [prefiero guardar silencio sobre el tema]". Sobre la posibilidad de que sea esta famosa quien realice el trámite pertinente, dejó claro que no es prioridad en su vida y descarta llevar a cabo ese procedimiento. De hecho, desconoce si Andrés Tovar ya está trabajando en situación para casarse de nuevo por la iglesia con Maite Perroni. "No sé al respecto", reiteró. "A quién le interese que lo haga". Andres Tovar, Maite Perroni, Claudia Martin Andres Tovar, Maite Perroni, Claudia Martin | Credit: Mezcalent.com (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sobre los rumores de que Claudia Martín había dejado de creer en el amor a causa de su divorcio, lo desmintió por completo y aseguró que al contrario; aunque de momento está bien soltera. "Dije algún día, uno nunca sabe. Pero no creo que esté en mis planes el día de hoy [casarme], no. Pero celebro y festejo siempre que gente cercana lo haga", aclaró. "Claro [que creo en el amor], por favor. Eso es lo que mueve al mundo; el motor que nos mueve. ¿Por qué no voy a creer en el amor?".

