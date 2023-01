Claudia Martín reacciona a embarazo de Maite Perroni Tras darse a conocer que Maite Perroni espera su primer bebé junto a su esposo Andrés Tovar, la exesposa del productor, Claudia Martín se pronuncia al respecto ¿qué dijo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 6 de enero de 2023, en el marco del Día de Reyes que se celebra en México, Maite Perroni anunció que ella y su esposo, Andrés Tovar, están en la dulce espera de su primer bebé. "¡¡¡¡Feliz día de reyes!!!! Ahora sí, que empiece este 2023 lleno de amor y lo que más deseen sus corazones; que sea un gran año para todos", mencionó en aquel momento la actriz. "Andrés y Maite dejaron su carta bajo el árbol y su mayor deseo se hizo realidad: ¡van a ser papá y mamá!". Como era de esperarse, la pareja recibió cientos de felicitaciones por parte de amigos, fanáticos y personas en general, quienes celebraron a su lado la próxima llegada de su hijito. Como el productor estaba casado con la actriz Claudia Martín y, tras su separación, inició la relación sentimental con la integrante de RBD, fue cuestionada al respecto. "Creo que siempre la llegada de un bebé va a ser bendición y también en este caso es lo único que yo puedo comentar", mencionó Martín al programa mexicano de televisión Hoy (Televisa). Claudia Martin y Maite Perroni Claudia Martin y Maite Perroni | Credit: Mezcalent.com (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La protagonista de la nueva versión de la telenovela Los ricos también lloran le deseó lo mejor a la pareja en esta nueva etapa de su vida y aseguró que busca mantener una vida tranquila y llenarse de sentimientos positivos. "Son las cosas que al final uno trae por dentro y es lo que puede compartir y expresar y yo intento eso, llenarme de cosas lindas, de gente positiva alrededor de mi y a eso me he dedicado", concluyó Claudia Martín. Mientras tanto, Maite Perroni y Andrés Tovar no pueden disimular su emoción de debutar como padres. La pareja contrajo matrimonio el 8 octubre de 2022 tras un año de romance.

