¿Claudia Martín, ex de Andrés Tovar, envió un mensaje el día de la boda con Maite Perroni? Claudia Martín, exesposa de Andrés Tovar, aclaró si envió un mensaje el día de la boda del productor musical con Maite Perroni. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de que Andrés Tovar y Maite Perroni se unieran en matrimonio el pasado 8 de octubre, hubo algo que desató las alarmas. Se trata del mensaje que compartió en Instagram Claudia Martín, exesposa del productor musical, quien dejó intrigados a muchos de sus seguidores. ¿Para quién son esas palabras?, ¿está dirigido a su exesposo? Fueron algunas de las preguntas que muchas personas se hicieron luego de leer en el Instagram de Martín el siguiente mensaje: "No te preocupes demasiado, todo caerá en su lugar". No obstante, para aclarar cualquier duda, la protagonista de la telenovela Los ricos también lloran no dudó en hablar del tema. "Yo creo que la gente siempre va a ver lo que quiere ver. Yo siempre subo de todo: música, frases, paisajes. Si en ese momento lo vio, pues dije: 'ya'", dijo a la periodista Astrid Rivera de Despierta América (Univision). Incluso la sorprendió ver que muchos medios de prensa se hicieron eco de sus palabras. "Ya vi las noticias y dije: 'Bueno, ya, está bien', ¿no?". "O sea, creo que al final mientras yo sepa quién soy y lo que hago con mi vida, y estar tranquila con lo que pienso, siento, hago y digo, creo que eso es lo importante", aseguró. La actriz, quien se encuentra en una relación con el actor Hugo Catalán, afirmó que se encuentran sumamente felices, aunque hasta el momento no tienen planes de boda. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Y pues bueno, con Hugo he encontrado un gran compañero de vida", dijo. "Estamos muy contentos así". "Creo que la vida siempre va avanzando y siempre va a ser para mejor, yo lo he visto así, o sea, como un proceso que tenía que vivir personalmente, como mujer, como ser humano", aseguró.

