Claudia Martín rompe el silencio sobre su separación de Andrés Tovar: ¿qué opina de Maite Perroni? La actriz pide privacidad y respeto ante este “doloroso” capítulo de su vida personal. Por Isis Sauceda Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ante las especulaciones sobre la ruptura de su matrimonio, la actriz Claudia Martín habla primera vez sobre la difícil situación que atraviesa, luego de que representantes de Maite Perroni anunciaran acciones legales en contra de ella por difamación. A través de un comunicado en redes sociales, Martín confirmó su separación del productor Andrés Tovar, al mismo tiempo que agradeció el cariño y apoyo que ha recibido durante este proceso. Además, pidió un espacio para vivir esta complicada situación en privado. "Quiero agradecer a todas las personas que me han apoyado en estos momentos", escribió al inicio del comunicado divulgado en su cuenta de Instagram. "Les quiero comunicar que Andrés y yo estamos separados. Estoy viviendo un proceso muy doloroso y por esta razón, me gustaría vivirlo en privado en compañía de mis seres queridos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace unos días trascendió en la prensa mexicana que la actriz se había separado de su esposo supuestamente debido a que le había sido infiel. Inmediatamente algunos señalaron a Perroni como la tercera en discordia, luego de que la actriz y cantante anunciara el fin de su relación de siete años con el músico y productor Koko Stambuk. Perroni ha rechazado esas insinuaciones e inició un proceso legal contra Marín por "difamar y divulgar información falsa". Por el momento, Martín no ha confirmado ni negado estos señalamientos, pero en el comunicado pidió respeto para las personas que se han visto involucradas y afectadas. "Como mujer, siempre voy a estar a favor de apoyarnos las unas a las otras, por esto les pido respeto hacia mí y hacia las personas que lamentablemente se han visto involucradas en esta situación", escribió. La actriz agregó que se estará asesorando a nivel legal.

