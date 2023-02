Esto dijo Claudia Martín sobre del embarazo de Maite Perroni y su ex Andrés Tovar Claudia Martín responde a cuestionamientos sobre el próximo nacimiento del bebé que espera su ex Andrés Tovar con Maite Perroni ¿qué dijo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 6 de enero de 2023, Maite Perroni y su esposo Andrés Tovar dieron a conocer que estaban esperando a su primer bebé. Sin embargo, antes de que el productor de televisión contrajera nupcias con la cantante, estuvo casado con Claudia Martín y su matrimonio concluyó en malos términos por una supuesta infidelidad por parte de él, justamente, con la ex RBD, con quien contrajo nupcias el año pasado. Ante ello, la actriz fue cuestionada sobre el embarazo de su exmarido. "Ya di mi declaración, ya. No voy a hablar de más", advirtió Martín a los medios de comunicación. "[Les deseo] lo mejor a todos". La protagonista de la nueva versión de la telenovela Los ricos también lloran advirtió que sobre el proceso de anulación del matrimonio religioso que realizó con Tovar "es algo de lo que no voy a hablar" y prefirió zanjar el tema de manera definitiva. La famosa prefirió mencionar cómo va el romance que mantiene con su colega Hugo Catalán. "Cero presionados [para casarnos]. Nadie nos presiona de nuestras familias, están contentos. Creo que si nos ven contentos y felices eso es lo importante", comentó. "No [tengo miedo de casarse otra vez] ¿por qué? No", agregó. "En algún momento, sí puede pasar [que me case nuevamente]. Pero ni me urge, ni me preocupo, ni nada". Claudia Martin y Maite Perroni Claudia Martin y Maite Perroni | Credit: Mezcalent.com (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a la posibilidad de convertirse en madre, la actriz mencionó que "también me gustaría", pero considera que ahora tiene otras prioridades antes que embarazarse. "Sí, en algún momento, pero en estos momentos me gustaría enfocarme en mi carrera", advirtió. Claudia Martín quiere dejar atrás el capítulo que vivió con Andrés Tovar y ahora disfruta de su nueva relación sentimental ya que asegura que está "enamorada". También aseguró que está dedicada a su carrera profesional y disfrutando de la vida.

