Claudia Martín, la villana de Amar a muerte, sobre su futuro esposo: "Me encanta por dentro y por fuera y siempre ha sido muy caballeroso"

Contrario a su personaje en la telenovela Amar a muerte (Univision), Claudia Martín se encuentra construyendo desde hace ya varios años una linda historia de amor en la vida real junto Andrés Tovar, un productor de televisión mexicano 7 años mayor que ella, que pronto desembocará en boda. Al mismo tiempo que graba la ficción estelar de Televisa, la intérprete de 29 años se encuentra inmersa en los preparativos de ese esperadísimo día que está al caer. People en Español habló con Claudia y esto fue lo que nos contó sobre su príncipe azul.

¿Cómo van los preparativos de la boda?

Ahí andamos preparando los últimos detalles de la boda civil. Va a ser una boda muy linda, muy íntima en San Cristóbal de Las Casas [en Chiapas, México] y pues ya nerviosa, pero feliz.

¿Cómo te imaginas ese día?

Me imagino un día rodeada de la gente que amo, que es mi familia, mis amigas más cercanas con el amor de mi vida enfrente sonriendo y celebrando la vida.

¿Cómo es el hombre con el que compartes tu vida?

Andrés es, sin duda, un gran ser humano. Él es una persona maravillosa que todos los días me enseña algo nuevo. Él siempre procura que todo alrededor esté bien, que esté en armonía, que esté lleno de amor y rodearte de una persona así, acompañarte todos los días, amanecer así con un persona tan amorosa es un regalo de la vida y yo estoy feliz con él.

¿Qué fue lo que te enamoró de él?

A mí me enamoró eso, esa ternura que tiene y ese buen corazón porque eso no es fácil. Él ya tiene 37 entonces ya podríamos decir que podría estar más maleado o algo así, pero en realidad él es una persona muy buena y obviamente me encanta por dentro y por fuera y siempre ha sido muy caballeroso, desde el inicio hasta la fecha.