Claudia Martín, expareja del nuevo novio de Maite Perroni, les manda un mensaje La ex de Andrés Tovar finalmente dedicó unas palabras al que fue su esposo y la actriz después de que ambos confirmaran su romance. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace cuatro meses los medios se hicieron eco de los rumores de ruptura entre Claudia Martín y Andrés Tovar y dieron a entender que la posible razón podría haber sido una tercera persona muy conocida. Fue entonces cuando el nombre de Maite Perroni salió a la luz y fue señalada como la responsable de dicha separación, algo que la exRBD negó inmediatamente y puso en manos de la justicia. Esta semana reconocía que estaba nuevamente enamorada y que su pareja era Andrés. Junto a unas imágenes de lo más románticas, contaba la historia de su amor y aseguraba que nada era como lo habían contado. "Las cosas no fueron como se contaron y no queremos ser parte de este circo mediático", apuntó en una parte del comunicado. Maite Perroni Ahora es Claudia Martín, exmujer del productor, quien ha hablado frente a los micrófonos. Ha sido clara, directa y, sobre todo, escueta. Tras ser asediada por varios medios en la calle, la protagonista de Amar a muerte mandó un mensaje a la actual pareja. "Solo puedo decir que les deseo lo mejor hoy y siempre, les mando muchos besos", dijo sin aparentemente ningún mal rollo. También fue preguntada por su proceso de divorcio con Andrés, algo a lo que sí prefirió no contestar ni dar más detalles ya que el asunto sigue en manos de los abogados. Desde que el romance se hiciera público, mucha gente se ha solidarizado con Claudia. Sin embargo, ella prefirió desviar el tema y destacar que lo más importante ahora para ella es su trabajo. Claudia Martín Claudia Martín será Mariana en la nueva versión de Los ricos también lloran | Credit: instagram Claudia Martín Y para los que piensan que está mal y llorando por las esquinas, nada que ver. "Yo estoy muy tranquila, feliz, ya nos vamos de hecho a trabajar y eso va a ser finalmente lo único que importa... Estoy enamorada de la vida, de mi trabajo", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Claudia Martín, expareja del nuevo novio de Maite Perroni, les manda un mensaje

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.