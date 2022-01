¡Claudia Martín presenta a su nuevo amor y deja atrás su divorcio de Andrés Tovar! El actor Hugo Catalán ha conquistado el corazón de la actriz de la nueva versión de Los ricos también lloran. ¡Aquí los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Claudia Martín vivió un sonado divorcio a mediados del año pasado con su ex Andrés Tovar, actual pareja de Maite Perroni, hecho que le rompió el corazón: "Estoy viviendo un proceso muy doloroso y por esta razón me gustaría vivirlo en privado en compañía de mis seres queridos", expresó entonces. Ahora, el amor volvió a llamar a la puerta de la bella actriz con un compañero de profesión: el actor Hugo Catalán. La pareja decidió hacer público su romance en sus respectivas cuentas de Instagram, con una artística foto en blanco y negro en la que aparecen juntos donde ella besa la mejilla a su nuevo amor: "Contigo", escribió la actriz de la nueva versión de Los ricos también lloran junto a varios corazones. "Un día me crucé con la mirada de un ángel", escribió el actor bajo la misma imagen en su propia cuenta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz de Como tú no hay dos, quien se ha confesado en el pasado ambidiestra y noctámbula, se está dando una nueva oportunidad en el amor con el modelo que alcanzó la fama internacional en la serie de Luis Miguel. Hugo Catalán participó además en Señora de Acero y en El juego de las llaves, donde casualmente también actuaba Maite Perroni. Así hacía balance del año pasado Claudia Martín en una entrevista exclusiva para PEOPLE en español: "Fue un año con mucho movimiento, con muchos cambios en mi vida y creo que al final el recuento es que soy una mejor mujer, una persona mucho más fuerte, consciente de todo lo que puedo alcanzar, lo que puedo lograr, mi potencial y, sobre todo, el valorar que siempre, lo más importante, va a ser tener salud, estar rodeada de mis seres queridos y de que siempre, siempre, siempre tengo que confiar en mí misma y en lo que puedo llegar a ser", recalcó. Claudia Martín Credit: Cortesía ¡Año nuevo, vida nueva!

