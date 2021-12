Claudia Martín, en exclusiva: "2021 fue un año con muchos cambios en mi vida, [pero ahora] soy una persona mucho más fuerte" La actriz mexicana hace balance del año que está por terminar y nos comparte cómo celebrará la Navidad y los planes profesionales que tiene en puertas para 2022. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Claudia Martín Claudia Martín | Credit: Cortesía 2021 fue un año de muchos cambios para Claudia Martín, especialmente en el terreno personal; pero también de mucho crecimiento. "Soy una mejor mujer, una persona mucho más fuerte y consciente de todo lo que puedo alcanzar", asegura la actriz mexicana, quien se separó meses atrás del productor de televisión Andrés Tovar. Con la Navidad y el Fin de Año a la vuelta de la esquina, Claudia, quien graba una nueva versión de la exitosa telenovela Los ricos también lloran que se estrenará en 2022, hace balance del 2021 en entrevista con People en Español y nos comparte sus planes para celebrar esta época del año tan especial. ¿Qué balance haces del 2021? Este 2021 fue un año con mucho movimiento, con muchos cambios en mi vida y creo que al final el recuento es que soy una mejor mujer, una persona mucho más fuerte, consciente de todo lo que puedo alcanzar, lo que puedo lograr, mi potencial y, sobre todo, el valorar que siempre, lo más importante, va a ser tener salud, estar rodeada de mis seres queridos y de que siempre, siempre, siempre tengo que confiar en mí misma y en lo que puedo llegar a ser. ¿Te consideras una persona muy navideña? Más que navideña, lo que me considero es muy familiar, entonces siempre me gusta en esta época poder ver a mi familia en México, en Oaxaca. No soy tanto del espíritu navideño y los adornos, sino más que nada es como el agradecer y el poder compartirlo con mi familia. ¿Qué es lo que más disfrutas de esta época del año? Lo que disfruto es poder ver a mi familia, compartir momentos [con ellos] y hacer cosas ya tradicionales, como el bacalao que hace mi abuela Maruca, que le queda espectacular, o los postres que hacen aquí mis primas en la Ciudad de México… Pequeñas cosas o momentos que me gusta repetirlos año con año y que son tradiciones familiares. Procuro seguirlas haciendo y conservando porque a fin de cuentas es de donde venimos y nuestras raíces. ¿Cómo celebrarás este año la Navidad? En la telenovela que estamos filmando nos dan unos días de vacaciones, entonces voy a poder cenar con mi abuela y con todos mis primos y mis tíos. Se va a hacer el tradicional lomo que hace mi abuela, unas ensaladas que siempre hace, los postres. A mí me gusta poner la piñata y siempre hacemos intercambio de regalos. Tenemos también varios juegos que ya son tradición en mi familia. Claudia Martín Claudia Martín | Credit: Cortesía ¿Cuál es el recuerdo más especial que tienes de las Navidades de tu infancia? Siempre me acuerdo que nos juntábamos mucho aquí en la Ciudad de México con mis primos de la familia de mi mamá y hacíamos pijamada en casa de mis abuelos. Era muy bonito porque siempre al otro día llegaba Santa Claus y todos sacábamos nuestros regalos y los compartíamos. También del lado de mi papá nos íbamos a Tehuacán, Puebla, que de ahí es su familia, y también nos juntábamos muchos primos, entonces también era superdivertido y ahí también hacíamos shows. Cuando era chiquita siempre hacía mis shows, como que me preparaba unos días antes y ahí estaba con mi grabadora en mi casa ensayando mis bailes y todo. Para mí era padrísimo, como que desde ahí me di cuenta de que me encantaba estar en el escenario. ¿Tienes alguna tradición o ritual especial en esta época del año? No tanto como un ritual en sí, pero lo que sí me gusta es hacer un balance del año. Me gusta mucho escribir, entonces hago mis reflexiones de lo que pasó en el año y lo que aprendo, los errores o aprendizajes que hubo. Y lo que también me gusta mucho es sacar cosas de la casa que ya sabes que no son servibles, entonces lo que hago es decirles adiós y les agradezco por el tiempo que estuvieron conmigo. Siempre que puedes sacar cosas le haces espacio para todo lo bueno y todas las bendiciones que están por llegar. ¿Este año cómo lo despedirás? Este año lo voy a recibir en Oaxaca con mi familia y la voy a pasar muy, muy bien. Claudia Martín Claudia Martín | Credit: Cortesía ¿Recuerdas especialmente algún juguete que te hayan regalado de pequeña en esta época? Creo que de los regalos que más me acuerdo mucho es un avión que estaba padrísimo de Barbie, que era enorme y que me encantaba. Me acuerdo mucho, no sé por qué (ríe). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué le pides al Año Nuevo? Pido mucha salud porque sin salud no somos nada, mucho trabajo también, seguir con este proyecto tan bonito y tan bendecido que estamos haciendo, y que mis seres queridos estén a mi lado, que los pueda yo cuidar, procurar. Y también viajar mucho. Además de Los ricos también lloran, ¿tienes algún otro proyecto en puertas? Tengo varios proyectos. Ya tengo el guion de mi cortometraje, ya lo escribí, lo tengo que revisar, pero espero que terminando las grabaciones ya sea un hecho que lo pueda llevar a cabo. También por la pandemia se detuvo un poquito mi línea de ropa, espero que ya en este 2022 se pueda hacer. Y quiero viajar mucho y seguir viendo qué nuevas oportunidades llegan. A lo mejor algo ya para la plataforma de streaming que va a sacar mi empresa. Por lo pronto, estamos enfocados en cerrar bien este año, agradecida y rodeada de mi gente.

