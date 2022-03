Claudia Martín revela que anulará su matrimonio religioso con Andrés Tovar Tras divorciarse de Andrés Tovar, Claudia Martín se ha enamorado otra vez y no descarta contraer nupcias con su actual pareja sentimental, el actor Hugo Catalán. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras haber estado en el ojo del huracán tras su divorcio de Andrés Tovar, Claudia Martín dejó atrás la controversia y encontró de nuevo el amor en brazos de Hugo Catalán, a quien conoció hace años y coincidieron en la telenovela Los ricos también lloran que la actriz protagoniza. Ambos se muestran muy enamorados, por lo que no descartan llegar al altar en un futuro; por lo tanto, la famosa no descarta anular el matrimonio religioso que tuvo con el productora de televisión. "Claro [que anularé mi matrimonio religioso], si no cómo se hace", mencionó Claudia Martín ante el periodista Edén Dorantes. "Claro por supuesto [es algo muy importante]". La intérprete de Martina en Amores con trampa dejó claro que ha dejado atrás los malos momentos y ahora está disfrutando por completo de esta nueva relación sentimental. Además, dio a conocer cómo se dio el flechazo con su colega. "[El romance inició] fue un poquito antes [de trabajar juntos en la telenovela]. Fue de la amistad al amor, se puede decir", reveló. "Estoy feliz, creo que es un momento muy especial de mi vida y que estoy disfrutando al máximo". Claudia Martín y Andrés Tovar Claudia Martín y Andrés Tovar | Credit: Instagram Claudia Martín SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La también comunicóloga fue captada junto a Catalán cuando regresaban de un viaje por una playa mexicana y explicó que fue una forma de celebrar en pareja el cumpleaños de su novio. "La pasamos muy bien", mencionó. Por su parte, Hugo Catalán no pudo ocultar el amor y admiración que siente por su novia a quien considera "la mujer más espectacular que conozco"; por lo tanto, no duda en apoyar incondicionalmente. "Estoy muy orgulloso de ella, se lo dijo todos los días. Estoy muy contento por ella y por todo lo que se viene", comentó. De momento, Claudia Martín está en busca de nuevos proyectos profesionales, al tiempo que disfruta de su romance.

