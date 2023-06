¡Entrevista! Claudia Martín, una 'bella' con una 'culpa' que vencer La actriz mexicana, quien forma parte de los 50 más bellos de People en Español, graba en México la quinta entrega de la exitosa franquicia 'Vencer'. Hablamos con ella. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir CLAUDIA MARTIN Bellos 2023 Claudia Martín | Credit: Foto: Juan Bautizta; Estilista: Juan Carlos Placensia; Peinado: Omar Alvarez; Maquillaje: Claudia Gamiño Claudia Martín vive un momento muy dulce en el terreno profesional. La actriz mexicana, quien forma parte este año por primera vez de la codiciada lista de los 50 más bellos de People en Español, graba en México como protagonista la telenovela Vencer la culpa, la quinta entrega de la exitosa franquicia 'Vencer' que Univision estrenará próximamente en horario estelar. Hablamos con ella. Claudia, ¿qué supone para ti formar parte de la lista de los 50 más bellos de People en Español? Es un honor y sobre todo un lindo gesto al corazón. Siempre he seguido de cerca a la revista People y que este año me consideren me alegra el alma. ¡Muchas gracias! ¿Qué es la belleza para ti? Es energía alegre, que transmite paz y armonía. Claudia Martin Claudia Martín | Credit: Mezcalent Cuando tienes un día malo o te ocurre algo, ¿en quién o en qué te refugias? Intento respirar, escuchar música con frecuencias que me estabilizan y me repito la frase: "ya pasará". ¿Qué hace feliz a Claudia Martín? Me hace feliz pasar tiempo de calidad con mis seres queridos, ver un lindo atardecer, el mar, comer rico, bailar y entregarme 100% a mi trabajo. Después del éxito de Los ricos también lloran, estás grabando una nueva telenovela en México como protagonista, no paras… Me siento muy afortunada por poder disfrutar tanto mi trabajo porque en realidad disfruto cada parte que este conlleva: la creación de personajes, preparar las escenas, memorizarlas, los procesos de maquillaje y peinado, el vestuario, las grabaciones… ¡todo! Es un trabajo muy bendecido y sobre todo que nos da la oportunidad de conectar con las personas. Para mí es invaluable. Vencer la culpa es una historia original que está muy bien escrita con un mensaje social que se enfoca en mujeres y en la importancia de apoyarnos unas a las otras — Claudia Martín ¿Qué siente Claudia Martín cuando dicen 3, 2, 1 acción y empieza la magia en el set? Para mí es un espacio sagrado que merece mucho respeto. Es un instante maravilloso que me hace disfrutar el momento presente y me enseña que sólo existe el "aquí y ahora". ¿Qué nos puedes avanzar de Vencer la culpa? Es una historia original que está muy bien escrita con un mensaje social que se enfoca en mujeres y en la importancia de apoyarnos unas a las otras. Desde que me ofrecieron el papel me sentí halagada y sobre todo agradecida de poder ofrecer al público una historia con mensaje de apoyo y orientación. Claudia Martín Claudia Martín interpreta a Paloma en Vencer la culpa | Credit: TelevisaUnivision ¿Tienes muchas similitudes con tu personaje? Paloma es diseñadora digital y yo soy comunicóloga y actriz que en algún momento de mi vida tuve la oportunidad de trabajar como diseñadora de vestuario. Sin embargo, aunque tengamos profesiones distintas, siento que tengo mucho en común con Paloma, sobre todo en que es de buen corazón, apasionada por su trabajo, da todo por su familia y que siempre está abierta a encontrar el amor en una pareja aunque haya vivido varias desilusiones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Todos los personajes en esta historia tendrán que vencer una culpa, ¿en tu caso cuál será? Paloma tendrá que aprender a vivir su propia vida y no la que quieren que viva sus padres sin sentirse culpable. Paloma es una mujer encerrada en una jaula que quiere aprender a volar. Esta es la quinta entrega de la exitosa saga 'Vencer', ¿habías visto alguna? ¡Claro! Siempre había soñado con trabajar con la productora Rosy Ocampo y no había tenido la oportunidad; seguía muy de cerca todos sus proyectos y ahora con este personaje he cumplido un sueño más. Me siento muy feliz de formar parte de un proyecto que además de entretener tenga un mensaje positivo que deje huella en el público.

