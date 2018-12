Si 2018 no fue un año fácil para Claudia Galván, 2019 promete seguir la misma línea. La exesposa de Lorenzo Méndez se alista para enfrentarse el próximo año en la Corte a Chiquis Rivera y su expareja por la demanda de difamación que ambos interpusieron en su contra.

“Yo soy muy creyente, si uno atrae positividad positivas cosas pasan y la verdad que yo no tengo ningún miedo, yo no hice ningún delito”, declaró Galván en una reciente entrevista exclusiva para el programa de televisión ¡Suelta la sopa! (Telemundo).

La ‘stripper’, que ha despotricado contra la primogénita de la fallecida cantante Jenni Rivera lo que no está escrito, no parece estar arrepentida de nada de lo que hizo. Al contrario.

“Yo creo que cualquier otra mujer en mis zapatos hubiera hecho un poquito más de lo que hice yo”, aseveró.

“No voy a decir que soy perfecta, todos cometemos errores. Hay que salir adelante, o sea, yo no me creo ninguna mala persona y pues mira ya si llega a pasar lo peor pues no tengo el dinero para pagar entonces no me importa (risas)”, dijo la exesposa de Lorenzo.

A pesar de no mostrar arrepentimiento alguno, Claudia sí parece querer dejar atrás su interminable conflicto con Rivera y Méndez ya que no dudó en desearle lo mejor a la pareja por su próxima boda.

“La verdad les deseo lo mejor”, expresó ante las cámaras de ¡Suelta la sopa!

Fue en agosto de este año cuando Chiquis habló por primera vez sobre la demanda que tanto Lorenzo como ella habían interpuesto en contra de Galván.

“Para que ya no hable de una forma negativa ni de mi ni de Lorenzo. Ellos tienen que hablar de ciertas cosas, es cosa de ellos. Me metieron a mí en esta cosa de ellos por la relación con Lorenzo pero no se vale. Ya es suficiente, no más”, declaró entonces Rivera.