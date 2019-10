El baby moon de Claudia Álvarez y su esposo por Europa By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next La pareja decidió tomarse un tiempo para viajar por algunos países de Europa mientras espera la llegada de su bebé. Empezar galería En Zürich, Suiza Image zoom IG/Billy Rovzar “Empieza nuestro #BabyMoon ❤️❤️❤️”, compartió el mexicano. Advertisement Advertisement Tiempo libre Image zoom IG/Claudia Álvarez “Gracias x darnos éste tiempo en medio de tanto trabajo… ❤️ Te Amo @billyrovzar #BabyMoon #RovzAlvarez #Suiza #Zurich #BabyMoonRovzAlvarez”, expresó la actriz Tentaciones Image zoom IG/Claudia Álvarez “Entre lagos, iglesias, quesos y chocolates 🇨🇭 #Zurich #BabyMoonRovzAlvarez”, dijo la modelo. Advertisement Disfrutando el amor Image zoom IG/Claudia Álvarez “Ahhhh como te he disfrutado!!! ❤️ @billyrovzar #BabyMoonRovzAlvarez #RovzAlvarez #Ginebra #Geneva”, aseguró la actriz. París Image zoom IG/Claudia Álvarez “Con el amor de mi vida 🇫🇷❤️ #BabyMoonRovzAlvarez”, comentó la mexicana. ¡Besos! Image zoom IG/Billy Rovzar “El mundo desaparece cuando me besas”,dijo el productor con el famoso Mont Saint-Michel a sus espaldas. Advertisement Advertisement Advertisement Hablando del futuro Image zoom IG/Claudia Álvarez “Aquí casual platicando de nuestros nietos 😂😂😂 @billyrovzar ❤️”, compartió con mucho humor. Felices los tres Image zoom IG/Claudia Álvarez “Tu y nosotras ❤️👨👩👶❤️”, expresó la mexicana junto al Arco del Triunfo de la capital francesa. Amor turístico Image zoom IG/Billy Rovzar La pareja también dejó su candado en el Pont Neuf, a pesar de que a las autoridades parisinas no les hace mucha gracia este gesto romántico. Advertisement Advertisement Advertisement Celebrando juntos Image zoom IG/Claudia Álvarez La pareja, que nació el mismo día pero de diferentes años, celebró su cumpleaño en Madrid, España. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

