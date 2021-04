Claudia Álvarez posa con su hijastra de 18 años: "Llevamos la mitad de tu vida juntas" La actriz compartió una enternecedora imagen con Alexandra, la hija de su esposo Billy Rovzar, con motivo de su 18 cumpleaños. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aunque muchas películas han mostrado de forma habitual la mala relación que suele haber entre madrastra e hijastra, afortunadamente no siempre es así. Y qué mejor prueba que la más reciente declaración de amor de Claudia Álvarez a Alexandra, la hija mayor de su esposo Billy Rovzar. La joven, convertida en todo un bellezón, acaba de cumplir 18 años y la actriz lo ha celebrado por todo lo alto dedicándole estas preciosas palabras. "¡Aleeeeeex! te conozco desde que tenías 9 años y hoy cumples 18, o sea, que llevamos la mitad de tu vida juntas ¡y me honra ser partícipe de la evolución tan hermosa y poderosa que estás logrando!", escribió. Unas palabras que llegaron al corazón de su destinataria que le respondió de inmediato. "Te adoro Clau, es un privilegio tenerte en mi vida", contestó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La hija mayor de Billy ya se ha convertido en toda una mujer de la que su papi está de lo más orgulloso. "Hoy llegas a tus 18 años en tu mejor versión, como una mujer llena de fuerza, belleza e inteligencia. Gracias por ser mi guía de cómo ser un mejor papá, hombre y ser humano", le expresó el productor. Billy y Claudia se casaron en 2016 después de 5 años de feliz noviazgo y fruto de su amor está Kira, la primera hija de la pareja. Desde el comienzo de su relación, Claudia y la hija mayor de Billy ha sido estupenda y ahora Alexandra es la mejor hermana mayor para su bebé. Una familia en toda regla que Claudia celebra cada día con alegría e ilusión. Una forma de vivir que transmitió de corazón a su hijastra en este nuevo año que estrena. "Vive, disfruta en el presente, observa, agradece ¡y asegúrate de que todos los días cada uno de tus 5 sentidos tengan algo que hacer!", concluyó su mensaje a Alex. ¡Feliz cumpleaños!

