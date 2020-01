Claudia Álvarez ya es mamá y comparte la primera foto de su bebé La actriz Claudia Álvarez anuncia que ya es madre con una adorable fotografía que derritió a sus seguidores. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La actriz mexicana Claudia Álvarez reveló este lunes con una tierna primera fotografía de las manitas de su bebé que la madrugada del 26 de diciembre dio a luz a su primera hija, Kira. “No existen palabras que puedan expresar lo que se siente tener en tus brazos a un cerecito que viene del amor más profundo”, escribió en su Instagram emocionada por ser madre por primera vez y agradeciendo a su esposo, Billy Rovzar, su apoyo y devoción. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rovzar compartió la misma imagen y escribió un emotivo mensaje. “En esta vida estamos llenos de experiencias hermosas, aunque siempre habrá 2 o 3 de ellas que hagan que todo cobre sentido. Este es uno de esos momentos. Estoy tan emocionado de que conozca a la mami que escogí para ella, y a sus hermanos quienes la ayudarán a navegar el mundo tan hermoso”, dijo. En un corto video en Instagram, Álvarez bromeó con sus seguidores. “¿En qué momento uno se acostumbra y no le duelen los nipples [pezones]?”, se preguntó. La pareja había anunciado en julio que estaban esperando su primogénita con una divertida fotografía en la que ambos parecían que eran personajes de caricaturas. Advertisement

