Claudia Álvarez da positivo a Covid-19 mientras sus mellizos están en el hospital: "Me duele el alma" Claudia Álvarez reveló la difícil situación que atraviesa a días de que nacieran sus mellizos prematuros, el pasado 14 de enero. La actriz mexicana se encuentra aislada tras dar positivo a Covid-19, mientras sus bebés están internados en el hospital. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Claudia Álvarez reveló la difícil situación que atraviesa pocos días después de que nacieran sus mellizos prematuros, el pasado 14 de enero. La actriz mexicana se encuentra aislada tras dar positivo a Covid-19, mientras sus bebés están internados en el hospital. "Imagínense, ¡yo que me cuido tanto! Cuando me dijeron que era positiva ¡se me derrumbó el mundo! Lo único que he hecho es ir de mi casa al hospital y del hospital a mi casa. Hoy es mi tercer día encerrada", comentó con tristeza la actriz en una historia en su página de Instagram. Hay que recordar que segundo embarazo en los que tuvo a Clio y Billy ha sido muy diferente al primero, con su hija Kira. Claudia ha tenido que separarse de sus bebés tras su nacimiento, debido a que su parto se adelantó por casi 10 semanas, por lo que sus recién nacidos han tenido que permanecer en el hospital y en la incubadora para terminar así su desarrollo. Sobre quién se está haciendo cargo de los bebitos ahora que ella está aislada en cuarentena, Claudia dijo: "Obviamente mi Billy ha ido al hospital a ver a mis bebes, mañana se hace la prueba y si sale bien, se quedara con ellos todo el tiempo". A pesar de estar lejos de los recién nacidos, Claudia toma ha tomado la situación de la manera más positiva que puede. Billy Rovzar and Claudia Alvarez Credit: Medios y Media/Getty Images "Gracias a Dios que no les pegué el bicho, ya por ahí digo: gracias diosito que están protegidos". Por otro lado, el que me dé [Covid-19] ahorita, antes de que mis bebés estén en la casa, [es una bendición] porque imagínate si me da con ellos aquí, ¿cómo le haces? Es una forma de verlo que me da paz". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Claudia por supuesto agradece que sus retoños estén sanos y saludables. "Con muchísima fe y con muchísimo ánimo porque mis bebitos están bien".

