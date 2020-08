"Claro que me dolió", confiesa María Celeste Arrarás a Ismael Cala sobre su salida de Telemundo María Celeste Arrarás habla abiertamente sobre su salida de Telemundo y hace fuertes revelaciones al respecto. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras la inesperada salida de María Celeste Arrarás de Telemundo y su programa insigne Al rojo vivo, muchas dudas quedaron en el aire. Ahora, la periodista narra la verdad sobre este polémico despido. “No [sabía que la iban a despedir], me tocó por sorpresa”, reveló Arrarás en entrevista a Ismael Cala (MegaTV). “Claro que me dolió, por supuesto. A quién no le duele que lo despidan”. RELACIONADO: María Celeste Arrarás habla en exclusiva Image zoom (Alexander Tamargo/Telemundo/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images) La conductora también dio a conocer que desconoce por qué no le permitieron decir adiós al aire pese a haber estado en esta emisión por 20 años. Si bien confiesa que le hubiera gustado hacerlo en dicho espacio, buscó la opción de despedirse de la audiencia a su manera. “Donde manda capitán, no manda marinero. En ese sentido era una empleada más, claro una empleada que estaba en cámara, pero esa decisión no me correspondía a mí y pues no pasó. Pero uno no puedo llorar sobre leche derramada”, advirtió. “Me despedí, en cierta forma, en mis redes sociales, donde he hablado sobre esto extensamente”. Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images Arrarás asegura que esta salida se produjo porque “viene algo mejor”; cosas nuevas, diferentes y mejores en su vida. Lo cual, la mantiene de muy buen ánimo y está convencida que pronto tendrá un nuevo proyecto que le apasione. “A mí me había pasado que me despidieron, bien al principio de mi carrera, y me dolió muchísimo. Pero, creo que esa experiencia a tan temprana edad me ayudó ahora a entender que esas cosas pasan por una razón”, comentó. “Uno tiene que decirse ‘por algo bueno vendrá’, porque ciertamente algo bueno viene después y a mí indiscutiblemente eso me ha pasado. Es la ley de la vida”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN María Celeste Arrarás sigue en contacto con el público a través de sus redes sociales porque los considera parte fundamental de su vida profesional y personal. “Lo hago para que continúe esa conexión que es tan importante porque el público, después de tantos años, se siente que soy parte de la familia, me reciben en sus casas, y yo los siento como familia mía”, mencionó. “Dicen que 20 años no son nada, en televisión son muchos”.

