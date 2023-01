Enamorada y feliz: así se ha mostrado Clarissa Molina tras constantes rumores de ruptura La conductora compartió una romántica imagen con la que ha derretido las redes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Sigue comprometida? ¿Ha roto con su pareja, Vicente Saavedra? ¿Por qué ya no se casan? Las preguntas sobre la relación de Clarissa Molina y su enamorado no han cesado desde que la presentadora anunciara que habían pospuesto su boda. A este hecho hay que sumarle la ausencia de imágenes y videos juntos en redes, lo que sorprendió porque siempre se mostraban felices en ellas. Para evitar tantos comentarios y mensajes, la dominicana incluso desactivó los comentarios en Instagram para evitar más escritos negativos. Este fin de semana, Clarissa zanjaba cualquier rumor al publicar una foto de lo más romántica. Y aunque a ninguno se le ve la cara, una imagen vale más que mil palabras. Clarissa Molina Clarissa Molina está feliz y enamorada | Credit: (Photo by Mindy Small/WireImage) La también modelo se limitaba a mostrar una preciosa postal frente al atardecer con quien parece ser Vicente. A la misma le acompañan corazones, ojos de enamorada, manos de agradecimiento y otros iconos que rebosan amor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin decir nada, Clarissa lo decía todo, por si quedaba alguna duda. Clarissa Molina Clarissa Molina publica romántica foto | Credit: IG/Clarissa Molina La pareja tenía previsto casarse este mes de enero pero Clarissa anunció en su programa, El gordo y la flaca, que no sería así. "Decidí mover fecha porque no estaba pasando lo que queríamos", confesó Molina durante la transmisión del show. "La fecha era media complicada", y enfatizó. "Habían dos cositas que venían sucediendo así que dijimos: 'No tenemos prisa, vamos a mover la fecha'". Desde entonces, los enamorados son más celosos de su intimidad.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Enamorada y feliz: así se ha mostrado Clarissa Molina tras constantes rumores de ruptura

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.