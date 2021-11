Clarissa Molina y su novio ¡pillados con las manos en la masa en los Latin Grammy! La pareja compartió momentos muy cómplices detrás de cámaras, pero cuando creían que nadie les veía, se dejaron llevar y ¡dispararon la temperatura! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los sueños se cumplen y a lo grande. Clarissa Molina así nos lo ha probado. Este miércoles mostraba su trabajo detrás de las cámaras en los Premios Latin Grammy donde demostró, una vez más, su mayor valía como profesional. Una oportunidad que siempre estuvo esperando y que por fin se dio. Pero no fue lo único bonito que le pasó entre bambalinas, en uno de sus ensayos, la queridísima presentadora fue pillada con las manos en la pasa junto a su amado Vicente Saavedra, a quien se comió a besos y carantoñas en un descanso. La cámara curiosa de su amigo Sebastián Villalobos así lo mostró. Unas imágenes en las que la parejita no puede contener ese amor que se les sale por los cuatro costados. Clarissa Molina Clarissa Molina y Vicente Saavedra | Credit: IG/Sebastián Villalobos Clarissa Molina Clarissa Molina y Vicente Saavedra | Credit: IG/Sebastián Villalobos Al ser pillados entre besitos y arrumacos, la parejita feliz no pudo más que echarse a reír con toda la naturalidad del mundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se aman y lo gritan a los cuatro vientos tanto con sus palabras como con sus gestos. Así mismo lo volvió a hacer la dominicana en sus redes. En medio de un día de tanto trabajo contó con el apoyo incondicional y la compañía de su "hombre", siempre al pendiente de ella. Clarissa Molina Clarissa Molina y Vicente Saavedra | Credit: IG/Clarissa Molina Clarissa Molina Vicente Saavedra y Clarissa Molina | Credit: Instagram Vicente Saavedra; Instagram Clarissa Molina "Hombre apoyando a su chica. Te amo desde aquí a la luna. Gracias por tu apoyo incondicional", le escribió la animadora. Juntos acudieron a la premiación agarraditos de la mano y derrochando amor del bueno. ¡Felicidades parejita!

