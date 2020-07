Clarissa Molina vuelve a dar positivo por coronavirus "Gracias a Dios no me atacó a los pulmones, no me ha dado fiebre, así que dentro de lo que cabe me siento muy afortunada", expresó la presentadora en sus redes sociales. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los principales programas de Univision se han visto afectados recientemente por la pandemia del coronavirus. La peor parte, sin duda, se la ha llevado Despierta América, cuyo equipo de trabajo al completo se encuentra en cuarentena desde el pasado miércoles después de que se registraran varios casos de contagio entre sus trabajadores. Aunque a un nivel más bajo, el veterano show que conducen Lili Estefan y Raúl de Molina también ha sufrido el impacto del virus SARS-CoV-2, que mantiene desde hace varios meses en jaque al planeta entero. Clarissa Molina, rostro habitual del programa, permanece aislada en su casa luego de que el pasado martes la prueba casera de detección de COVID-19 que se hizo diera positivo. La exreina de Nuestra Belleza Latina optó por volver a hacerse otra prueba, esta vez en un laboratorio y con un profesional de la salud, para asegurarse de que realmente tenía coronavirus ya que hasta ese momento no había presentado ningún síntoma e, incluso, había estado haciendo ejercicio regularmente sin problema. Y ya recibió los resultados. "Di positivo al segundo examen que me hice", informó recientemente a través de sus redes sociales la carismática conductora dominicana. "Gracias a Dios no me atacó a los pulmones, no me ha dado fiebre, así que dentro de lo que cabe me siento muy afortunada porque realmente no he tenido que ir a un hospital gracias a Dios como mucha gente". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La también actriz, que tiene más de dos millones de seguidores en Instagram, reconoció que mantener una actitud positiva ha sido clave para ella a la hora de atravesar este proceso. "No quiero sembrar pánico ni miedo tampoco porque eso nos enferma más pero algo que ha sido superimportante y algo clave en lo que yo he podido vivir y experimentar con el virus es que una buena actitud positiva es muy importante, enfocarte en cosas positivas, no pensarlo mucho porque si no eso te enferma más", aseguró la modelo de 28 años. Clarissa aceptó que la meditación le ha sido de gran ayuda para lograr mantenerse en calma en todo momento, por lo que no dudó en recomendársela a sus seguidores. "Me ha ayudado mucho a centrarme, a encontrarme conmigo misma y eso me ayuda a mantenerme en calma, así que se los recomiendo", expresó. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

