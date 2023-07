El video de Clarissa Molina bailando con conductor de Univision desde un yate que ha revolucionado las redes Ambos salieron a pasear a bordo de un yate días atrás. El video ahora se ha publicado en redes. "La pareja perfecta, quisiera verlos como novios". Mira, mira... Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Clarissa Molina Clarissa Molina | Credit: Instagram Clarissa Molina (x2) Clarissa Molina regresó hace varios meses a la soltería. La carismática conductora dominicana, quien cuenta con 3 millones y medio de seguidores solo en Instagram, anunció en mayo de este año el fin de su relación con el mánager Vicente Saavedra. "Fue una relación bien bonita y eso es lo que yo me llevo, todos esos recuerdos me los llevo en el corazón", declaró en su momento en su programa El gordo y la flaca, que Univision transmite de lunes a viernes a las 4 p. m., hora del Este. Desde entonces, la ganadora de la edición VIP del exitoso reality show Nuestra Belleza Latina se ha mantenido enfocada en el trabajo. El apoyo incondicional y el cariño de sus familiares y amigos también ha sido fundamental para poder pasar página. Clarissa Molina Clarissa Molina | Credit: Instagram Clarissa Molina Clarissa Molina Clarissa Molina | Credit: Instagram Clarissa Molina Hace unos días, Clarissa salió a pasear a bordo de un yate en compañía de un grupo de amigos, entre los que se encontraba un conocido conductor de Univision. Clarissa Molina Credit: Instagram Clarissa Molina Clarissa Molina Credit: Instagram Clarissa Molina Hablamos del español Borja Voces. Borja Voces Credit: Instagram Clarissa Molina Este jueves, la presentadora compartió a través de su perfil de Instagram un video en el que ambos aparecen bailando a bordo del yate. "Mar + música + baile + buena compañía= este post", escribió junto a la grabación. Aunque les une una relación de amistad desde hace varios años, muchos seguidores de Clarissa no dudaron en ilusionarse y fantasear con la idea de que pudiera darse un romance entre ambos ahora que Clarissa está soltera. "Yo quisiera despertar y leer la noticia de Borja y Clari son pareja", "La pareja perfecta, quisiera verlos como novios", "Algo se está cocinando, me encantaría" o "Harían bonita pareja", fueron algunos de los cientos de comentarios que se pueden leer junto al video. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De origen español, Borja Voces es conductor del Noticiero Univision: Edición Digital, además de corresponsal del programa Primer impacto. Recientemente condujo Noche de Estrellas de Premios Juventud. Borja Voces Borja Voces | Credit: Mezcalent "Amo lo que hago, hago lo que amo", se puede leer desde su perfil de Instagram, donde cuenta con algo más de 250 mil seguidores.

