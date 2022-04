Clarissa Molina vence sus inseguridades y luce por primera vez esta prenda para entrenar: "Hoy soy más fuerte que cualquier opinión sobre mi físico" La carismática actriz y conductora dominicana hizo este jueves una inspiradora y aplaudida confesión a través de su página de Facebook. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Clarissa Molina Clarissa Molina | Credit: Instagram Clarissa Molina Exitosa, hermosa, talentosa… Clarissa Molina es uno de los rostros más queridos y admirados de la pequeña pantalla. Pero, como todo ser humano, la carismática conductora y actriz dominicana también ha tenido que batallar contra las inseguridades en su día a día. La que fuera ganadora de Nuestra Belleza Latina VIP hizo este jueves una sincera confesión a través de las redes sociales acerca de este asunto y la importancia del amor propio. Con una fotografía en la que aparece en el gimnasio con un look deportivo, Clarissa reconoció que es la primera vez que se animaba a ponerse un pantalón corto para entrenar. "Les confieso que antes no me atrevía a ponerme pantalones cortos por mis inseguridades tal vez para entrenar, hoy por primera vez lo hice y me sentí tan orgullosa de mí misma por todo lo que he logrado mentalmente y físicamente", confesó la copresentadora de El gordo y la flaca (Univision), quien cuenta con cerca de 3 millones de seguidores en su página de Facebook. Clarissa Molina Clarissa Molina vence sus inseguridades | Credit: Facebook Clarissa Molina "Hoy soy más fuerte que cualquier opinión sobre mi físico. Soy feliz y seré feliz en cualquier forma o peso. Amor propio es lo más importante", agregó la estrella de Univision. La confesión de Clarissa arrancó aplausos y admiración entre sus seguidores por animarse a mostrarse tan transparente y reconocer que nadie está exento de sufrir inseguridades. "Eres muy transparente, eso de hablar que tuviste inseguridades habiendo sido Nuestra Belleza Latina es muy lindo de tu parte porque nosotros como espectadores las vemos bellas desfilando y jamás creemos que pueden llegar a sufrir de inseguridad", comentó una seguidora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esa es la actitud, recuerda que siempre habrá personas que te van a criticar a favor y en contra, pero tú eres la que toma la última decisión, sé tú misma", escribió otra persona.

