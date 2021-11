Clarissa Molina felicita a una de las hijas de su novio con motivo de su cumpleaños La pareja de la presentadora dominicana es padre de tres niñas: Ava, Gia y Miabella. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La felicidad no se puede ocultar y sin duda Clarissa Molina vive una de las etapas más hermosas de su vida, tanto en el terreno profesional como en el personal. Además de seguir cosechando éxitos en su carrera como conductora y actriz, la copresentadora del programa El gordo y la flaca (Univision) derrocha amor junto a su pareja, el mánager de artistas Vicente Saavedra. "Yo estoy supercontenta, muy feliz, en un momento muy importante de mi vida porque finalmente en lo profesional estoy logrando tantas cosas lindas y al mismo tiempo que alguien me acompañe, que lo celebre y que me complemente también eso para mí no tiene precio", declaraba recientemente Clarissa en una entrevista exclusiva con People en Español. El noviazgo entre ambos marcha tan bien que la carismática conductora dominicana ya ha tenido la oportunidad de convivir con las hijas de su pareja, como prueban las recientes imágenes que compartió en sus historias de Instagram con motivo del cumpleaños de una de las niñas. "Happy birthday Gia querida. Dios te bendiga siempre", escribió Clarissa junto a una foto en la que posa con dos de las hijas de Saavedra, entre ellas la cumpleañera. Clarissa Molina Credit: Instagram Clarissa Molina "Gia hermosa. Happy birthday girl", agregó la presentadora en otra instantánea. Clarissa Molina Credit: Instagram Clarissa Molina SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El novio de Clarissa es padre de tres niñas : Ava, Gia y Miabella, sus tres grandes amores, a quienes no duda en presumir con frecuencia a través de su cuenta de Instagram. "Ava mi primer amor. Te tuve muy joven y tan pronto te tuve me detuve a pensar y a través de tu llegada me convertí en una mejor versión de mí. Gia, contigo aprendí a ser papá, tu sonrisa, tu picardía, tus ocurrencias… Miabella, mi amor, eres mi último y más grande amor, llegaste a mi vida en [un] momento de muchos cambios y llegas a ponerle sentido a nuestras vidas. Cuando todo se tornaba en trabajo llegaste tú, la risueña de papi, te amo con todo mi corazón", compartía el mánager de artistas en 2019 en Instagram coincidiendo con el Día del Padre.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Clarissa Molina felicita a una de las hijas de su novio con motivo de su cumpleaños

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.