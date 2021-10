Clarissa Molina sorprendió así a su novio en su cumpleaños ¡y así se lo agradeció él! La conductora y su pareja Vicente Saavedra celebraron a lo grande y se dejaron llevar por el amor y la pasión. ¡La pareja encendió las redes con tanto sentimiento! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El amor se le sale del corazón y de los ojos. De ahí esa sonrisa perenne en el rostro de la bellísima Clarissa Molina que, esta semana, tenía un motivo muy grande para celebrar a lo grande. Si hace unos días era ella quien festejaba por todo lo alto su cumpleaños, ahora le ha tocado el turno a su enamorado, Vicente Saavedra. La conductora sorprendió a su chico con un detalle muy especial que él mismo agradeció y presumió con mucho amor en sus redes. Las imágenes derrochan puro sentimiento y la felicidad que da el estar enamorado. Clarissa Molina Clarissa Molina | Credit: IG/Clarissa Molina "¡Por ti! Celebrando tu vida desde ya!", le escribió la dominicana junto a esta tarta espectacular y un set de globos en su nombre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un detallazo al que se sumaron otros amigos y que Saavedra recibió con mucho agradecimiento. Se trata de una antesala de lo que será su cumpleaños este fin de semana en compañía de su chica. Clarissa Molina Clarissa Molina y Vicente Saavedra | Credit: IG/Vicente Saavedra Por ahora el cumpleañero ya ha reconocido tener el mejor regalo de todos. "Tu sonrisa", le escribió así de embelesado a Clarissa, quien rápidamente se hizo eco de este romántico mensaje. La pareja vive en plena luna de miel y así lo presumen encantados de la vida. Muchísimas felicidades por tanto amor y ¡por un año más!

